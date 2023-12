Rusko ovládá část obrovského nerostného bohatství Ukrajiny. Ukradenými zdroji chce financovat válku

před 5 h hodinami | Zdroj: The Kyiv Independent , Deutsche Welle , Reuters , The Washington Post , Foreign Policy

Po invazi na Ukrajinu získala Moskva kontrolu nad velkou částí dolů a nerostných surovin napadené země. Kyjev tak přišel o prostředky, kterými by mohl posílit svou obranu. Rusku doposud stačilo tyto zdroje blokovat. S prodlužujícím se konfliktem však i Kreml hledá peníze na financování drahé války. Zdroje z okupovaných území se proto zřejmě pokusí těžit a vyvážet.

Právě z dolů v Záporožské oblasti před ruskou invazí putovaly ročně čtyři a půl tuny železné rudy v hodnotě dvou set milionů eur do továren v České republice, Rakousku a na Slovensku. Z další rudy pak závody v Záporoží vyráběly ocel.

Nad těmito zdroji se ale pokusilo získat kontrolu Rusko. Olivia Lazardová z bruselského think tanku Carnegie Europe řekla pro Deutsche Welle (DW), že použití síly k získání kontroly nad strategickými zdroji je opakujícím se tématem ruské zahraniční politiky.

Podle serveru The Kyiv Independent Rusko využívalo zábor surovin doposud zejména pasivně – získáním kontroly nad doly a nalezišti připravila Moskva Kyjev o značné příjmy, které by země mohla investovat do obrany.

„Odepřít Ukrajině příjmy z těžby a ropy je jistě ruskou prioritou. Efektivně to snižuje (kyjevskou) vojenskou bojeschopnost,“ řekl spoluzakladatel společnosti SevDev Robert Muggah. „I kdyby Rusko nedělalo nic a sedělo na ukrajinských nerostných zdrojích a infrastruktuře, má prospěch z kontroly dodávek a rostoucích cen,“ doplnil.

Kyjev navíc nepřišel jen o zdroj finančních prostředků. Suroviny, které by jinak získal na svém území, musí nyní draze dovážet.

Změna strategie

The Kyiv Independent se však domnívá, že rozpočet Ruska na následující rok naznačuje obrat. Moskva v něm ukázala odhodlání pokračovat ve válečném konfliktu, když výdaje na obranu zvýšila z 3,9 procenta HDP na šest procent – a poprvé v novodobé historii Ruska tak vojenský rozpočet převýšil sociální výdaje.

„Válka je drahá – a zvýšené vojenské výdaje uvedené v rozpočtu na rok 2024 nutí Moskvu hledat další příjmy, tentokrát s využitím ukrajinských zdrojů,“ uvedl server.

Rusko je kvůli evropským sankcím více než kdy dříve závislé na příjmech z exportu ropy a zemního plynu. Kremlu se podařilo najít nové odběratele, kterým suroviny pomocí obcházení sankcí dodává.