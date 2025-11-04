Rus bojující za Ukrajinu řeší potíže v rodině i s úřady, ukazují Reportéři ČT


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
12 minut
Reportéři ČT: Andrej pod palbou
Zdroj: ČT24

Na stranu Ukrajiny se v bojích proti ruské agresi přidalo i nemálo lidí, kteří mají ruské občanství. To je i případ Andreje, bývalého ruského vojáka, kterého Putinův režim svou agresivní politikou zklamal, a proto se rozhodl za Ukrajinu vyrazit na bojiště. Na druhé straně fronty, na té ruské, přitom bojuje jeho bratr i syn. Jako Rus se ale Andrej na Ukrajině potýká s řadou problémů a nedaří se mu získat ukrajinské občanství. Pomoci se mu snaží i Češi, třeba filmový režisér Václav Marhoul. Tématu se věnoval Tomáš Vlach z týmu Reportérů ČT.

Výběr redakce

Po zásahu v sídle VZP policisté obvinili třináct lidí

Po zásahu v sídle VZP policisté obvinili třináct lidí

16:11Aktualizovánopřed 12 mminutami
Zemřel kardinál Dominik Duka

Zemřel kardinál Dominik Duka

03:55Aktualizovánopřed 49 mminutami
Evropský úřad pro boj proti podvodům bude poprvé řídit Čech

Evropský úřad pro boj proti podvodům bude poprvé řídit Čech

13:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajina pokročila v klíčových reformách na cestě k členství v EU, míní Komise

Ukrajina pokročila v klíčových reformách na cestě k členství v EU, míní Komise

před 1 hhodinou
Poslankyně SPD opsala polovinu diplomové práce, píše iRozhlas

Poslankyně SPD opsala polovinu diplomové práce, píše iRozhlas

před 1 hhodinou
„Silná osobnost s výraznými názory,“ vzpomínají na Duku politici

„Silná osobnost s výraznými názory,“ vzpomínají na Duku politici

08:51Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Zemřel bývalý americký viceprezident Dick Cheney

Zemřel bývalý americký viceprezident Dick Cheney

12:32Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Kyjev přiznal těžké boje v Pokrovsku. Rusko hovoří o dobytí desítek budov

Kyjev přiznal těžké boje v Pokrovsku. Rusko hovoří o dobytí desítek budov

11:48Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Rus bojující za Ukrajinu řeší potíže v rodině i s úřady, ukazují Reportéři ČT

Na stranu Ukrajiny se v bojích proti ruské agresi přidalo i nemálo lidí, kteří mají ruské občanství. To je i případ Andreje, bývalého ruského vojáka, kterého Putinův režim svou agresivní politikou zklamal, a proto se rozhodl za Ukrajinu vyrazit na bojiště. Na druhé straně fronty, na té ruské, přitom bojuje jeho bratr i syn. Jako Rus se ale Andrej na Ukrajině potýká s řadou problémů a nedaří se mu získat ukrajinské občanství. Pomoci se mu snaží i Češi, třeba filmový režisér Václav Marhoul. Tématu se věnoval Tomáš Vlach z týmu Reportérů ČT.
před 1 hhodinou

Evropský úřad pro boj proti podvodům bude poprvé řídit Čech

Novým generálním ředitelem Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) se stane Čech Petr Klement. O rozhodnutí Evropské komise informovala šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Klement byl dosud náměstkem evropské nejvyšší žalobkyně. Jde o historicky první případ, kdy se do čela protikorupčního úřadu postaví zástupce Česka.
13:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ukrajina pokročila v klíčových reformách na cestě k členství v EU, míní Komise

Ukrajina pokročila v klíčových reformách, zbývající přístupové kapitoly by mohly být otevřeny do konce roku 2025, uvedla Evropská komise ve své zprávě. Posun přivítal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinská vláda již dříve naznačila, že jejím cílem je uzavřít přístupová jednání do konce roku 2028. Rada Evropské unie také schválila pro Ukrajinu pátou platbu ve výši 1,8 miliardy eur (přibližně 44 miliard korun) z takzvaného nástroje pro Ukrajinu.
před 1 hhodinou

Česko získá dalších 5,5 miliardy korun z fondů EHP a Norska

Česko získá v příštích letech dalších 5,5 miliardy korun z fondů Evropského hospodářského prostoru EHP a Norska. Vyhlášení prvních výzev se předpokládá nejdříve na přelomu let 2026 a 2027. V Praze byla v úterý slavnostními podpisy stvrzena Memoranda o porozumění mezi Českem a donorskými státy Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem pro čtvrté programové období. Za dvacet let fungování těchto fondů z nich Česko získalo jedenáct miliard korun. Podporu získalo 1900 projektů.
před 1 hhodinou

Zemřel bývalý americký viceprezident Dick Cheney

Ve věku 84 let zemřel bývalý americký republikánský viceprezident ve vládě George W. Bushe Richard „Dick“ Cheney. Uvedla to agentura Reuters a s odvoláním na politikovu rodinu také zpravodajský web stanice CNN. Cheney byl považován za šedou eminenci v pozadí řady klíčových rozhodnutí. Podle kritiků byl právě on jedním z hlavních iniciátorů války v Iráku, která začala na jaře roku 2003. V posledních letech byl kritikem prezidenta Donalda Trumpa.
12:32Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Kyjev přiznal těžké boje v Pokrovsku. Rusko hovoří o dobytí desítek budov

Téměř třetina všech bitev se nyní odehrává v oblasti strategického města Pokrovsk v Doněcké oblasti. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev vyslal další speciální síly, které podle něj svádějí těžké boje s okupanty. Moskva tvrdí, že ovládla v Pokrovsku desítky budov. Pokračují také vzájemné vzdušné údery.
11:48Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Tajfun Kalmaegi má na Filipínách téměř tři desítky obětí

Nejméně 26 životů si dosud na Filipínách vyžádal tajfun Kalmaegi, uvedly tamní úřady. Při snaze o záchranu lidí v zasažených oblastech se na severu ostrova Mindanao zřítil vojenský vrtulník. Zřejmě nejsou žádní přeživší.
před 4 hhodinami

V USA začaly místní volby. V New Yorku má šanci socialista Mamdani

Ve Spojených státech se konají místní volby. Ve Virginii a v New Jersey si občané volí nového guvernéra a v Kalifornii hlasují o úpravách volebních obvodů. Pozornost se ovšem upírá hlavně na New York, kde si občané vyberou starostu. Favoritem je demokratický kandidát Zohran Mamdani, který se považuje za demokratického socialistu a je trnem v oku republikánů prezidenta Donalda Trumpa. Mamdaniho hlavním soupeřem je bývalý guvernér státu New York Andrew Cuomo, který kandiduje jako nezávislý.
před 4 hhodinami
Načítání...