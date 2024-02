Rodina Maximenkových se znovu shledala. Od začátku rusko-ukrajinské války se sešla třikrát

Od začátku ruské agrese vůči Ukrajině brzy uplynou dva roky. Válka rozdělila stovky tisíc rodin. Muži odešli bojovat a ženy s dětmi často zemi opustily. Je to i příběh Maximenkových, které Česká televize sleduje od začátku. Teď se krátce setkali doma na Ukrajině.

Po roce zase čekala malou Mášu Maximenkovou čtyřiadvacetihodinová cesta na Ukrajinu a dlouho očekávané setkání s otcem.

„Dotkla jsem se svého manžela a pořád jsem si nemohla uvědomit, že je to on. V první chvíli jsem tomu nevěřila. Tyto pocity nelze popsat slovy,“ řekla později její matka Julija Maximenková, která v roce 2022 se třemi dětmi uprchla do Česka před válkou.

Serhij Maximenko šel tehdy do armády. Před ruskými tanky bránil hlavní město Kyjev, pak se přemístil do frontové linie na východě Ukrajiny.