Raketa zabila vnuka českých zakladatelů kibucu Kfar Masaryk

Za osmnáctiletého Sivana drží tradiční sedmidenní smutek jeho příbuzní a sousedé. „Je to jako když máte na srdci balvan,“ popsala babička zabitého Jael. Po svém dědečkovi měl Sivan české kořeny. „Moji rodiče přišli do kibucu z českých zemí,“ uvedl jeho otec Asaf Sade. Přesný region, odkud do Izraele přišli, si však nepamatuje. „Myslím, že to je oblast u hranic mezi Českem a Slovenskem,“ dodal Sade.

Podobný rodinný příběh má velká část zdejších obyvatel. „Zakladatelé kibucu přišli z Československa, zejména ze Slovenska a Podkarpatské Rusi, která byla tehdy součástí Československa,“ popsal obyvatel kibucu Kfar Masaryk a rodák z Bratislavy Avri Fischer.

Ke kibucu Kfar Masaryk má vztah také velvyslankyně Česka v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová. „Dokonce ještě než jsem tady byla, i proto že můj dědeček pracoval u prezidenta Masaryka, jsem měla pocit, že Kfar Masaryk nějak patří k nám,“ poznamenala Šmigolová.