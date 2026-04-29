Putin a Trump si telefonovali, řešit měli příměří v rusko-ukrajinské válce

Poradce ruského vládce Vladimira Putina Jurij Ušakov tvrdí, že šéf Kremlu v telefonickém rozhovoru informoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je připraven vyhlásit příměří v rusko-ukrajinské válce na dobu oslav sovětského vítězství ve druhé světové válce. Trump podle Ušakova podpořil Putinovu iniciativu a prohlásil, že věří, že dohoda o ukončení ruské agrese je blízko. Americký prezident následně podle Reuters označil rozhovor s ruským protějškem za velmi dobrý.
Rusko slaví sovětské vítězství ve válce 9. května, jde o jeden z nejdůležitějších svátků v zemi. Loni Putin vyhlásil o této příležitosti třídenní příměří, které ale nebylo dohodnuto s Ukrajinou.
Telefonát mezi Putinem a Trumpem byl prvním veřejně oznámeným rozhovorem mezi oběma vůdci od 9. března, kdy spolu hovořili devět dní poté, co Spojené státy a Izrael zahájily válku proti Íránu, připomněla agentura Reuters.
Návrh na vyhlášení příměří
Americký prezident tvrdí, že Putinovi navrhl vyhlášení příměří ve válce na Ukrajině. „A myslím si, že to možná udělá,“ odpověděl reportérům na otázku, zda šéf Kremlu klid zbraní skutečně ohlásí. Reuters připomíná, že Trump se historicky o Putinovi vyjadřoval pozitivně a naopak ostře kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Putin ve středečním telefonátu podle Ušakova poukázal na nepřijatelnost případné americké pozemní operace v Íránu. Ušakov dodal, že Putin za správné pokládá Trumpovo rozhodnutí prodloužit příměří s Teheránem.
Ušakov neuvedl, jaké návrhy Putin ohledně Íránu učinil. Moskva již dříve nabídla, že ze země odveze obohacený uran, připomíná Reuters. Podle Trumpa ruský vůdce znovu navrhl, že v této otázce pomůže. „Já jsem ale řekl, že bych byl daleko radši, aby se zapojil do ukončení rusko-ukrajinské války,“ uvedl šéf Bílého domu.
Ušakov tvrdí, že oba vůdci spolu hovořili přátelsky a věcně více než půldruhé hodiny, telefonát se uskutečnil z ruské iniciativy.
Trump ve volební kampani sliboval ukončit válku Ruska proti Ukrajině během 24 hodin, ale až dosud ani tři kola americko-rusko-ukrajinských rozhovorů nevedla k žádnému průlomu. Mírová jednání na konci února přerušil začátek americko-izraelské války proti Íránu. Plnohodnotná agrese Moskvy proti Ukrajině, rozpoutaná Putinem v únoru 2022, pokračuje pátým rokem.
