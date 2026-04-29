Putin a Trump si telefonovali, řešit měli příměří v rusko-ukrajinské válce


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Poradce ruského vládce Vladimira Putina Jurij Ušakov tvrdí, že šéf Kremlu v telefonickém rozhovoru informoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je připraven vyhlásit příměří v rusko-ukrajinské válce na dobu oslav sovětského vítězství ve druhé světové válce. Trump podle Ušakova podpořil Putinovu iniciativu a prohlásil, že věří, že dohoda o ukončení ruské agrese je blízko. Americký prezident následně podle Reuters označil rozhovor s ruským protějškem za velmi dobrý.

Rusko slaví sovětské vítězství ve válce 9. května, jde o jeden z nejdůležitějších svátků v zemi. Loni Putin vyhlásil o této příležitosti třídenní příměří, které ale nebylo dohodnuto s Ukrajinou.

Telefonát mezi Putinem a Trumpem byl prvním veřejně oznámeným rozhovorem mezi oběma vůdci od 9. března, kdy spolu hovořili devět dní poté, co Spojené státy a Izrael zahájily válku proti Íránu, připomněla agentura Reuters.

Válka proti Íránu je téměř u konce, tvrdí Trump
Donald Trump

Návrh na vyhlášení příměří

Americký prezident tvrdí, že Putinovi navrhl vyhlášení příměří ve válce na Ukrajině. „A myslím si, že to možná udělá,“ odpověděl reportérům na otázku, zda šéf Kremlu klid zbraní skutečně ohlásí. Reuters připomíná, že Trump se historicky o Putinovi vyjadřoval pozitivně a naopak ostře kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Putin ve středečním telefonátu podle Ušakova poukázal na nepřijatelnost případné americké pozemní operace v Íránu. Ušakov dodal, že Putin za správné pokládá Trumpovo rozhodnutí prodloužit příměří s Teheránem.

Ušakov neuvedl, jaké návrhy Putin ohledně Íránu učinil. Moskva již dříve nabídla, že ze země odveze obohacený uran, připomíná Reuters. Podle Trumpa ruský vůdce znovu navrhl, že v této otázce pomůže. „Já jsem ale řekl, že bych byl daleko radši, aby se zapojil do ukončení rusko-ukrajinské války,“ uvedl šéf Bílého domu.

Rusko i těsně před zahájením klidu zbraní zabíjelo na Ukrajině
Následky ruského útoku v Oděse (11. dubna 2026)

Ušakov tvrdí, že oba vůdci spolu hovořili přátelsky a věcně více než půldruhé hodiny, telefonát se uskutečnil z ruské iniciativy.

Trump ve volební kampani sliboval ukončit válku Ruska proti Ukrajině během 24 hodin, ale až dosud ani tři kola americko-rusko-ukrajinských rozhovorů nevedla k žádnému průlomu. Mírová jednání na konci února přerušil začátek americko-izraelské války proti Íránu. Plnohodnotná agrese Moskvy proti Ukrajině, rozpoutaná Putinem v únoru 2022, pokračuje pátým rokem.

Výběr redakce

Česko má zájem o surovou ropu z Kazachstánu, řekl Babiš

Česko má zájem o surovou ropu z Kazachstánu, řekl Babiš

11:43Aktualizovánopřed 50 mminutami
Ropa kvůli Blízkému východu dál zdražuje, Brent je nejvýš od roku 2022

Ropa kvůli Blízkému východu dál zdražuje, Brent je nejvýš od roku 2022

před 1 hhodinou
Pobodání dvou Židů v Londýně považuje policie za teroristický čin

Pobodání dvou Židů v Londýně považuje policie za teroristický čin

17:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Soud opět poslal Cimického za sexuální útoky a vydírání na pět let do vězení

Soud opět poslal Cimického za sexuální útoky a vydírání na pět let do vězení

11:55Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Prezidentem Hospodářské komory byl opět zvolen Zdeněk Zajíček

Prezidentem Hospodářské komory byl opět zvolen Zdeněk Zajíček

10:09Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Evropský parlament schválil svou pozici k úpravě systému ETS 2

Evropský parlament schválil svou pozici k úpravě systému ETS 2

13:56Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Česko zasáhlo sucho, situace se jen tak nezlepší. Na Slovensku je ještě hůř

Česko zasáhlo sucho, situace se jen tak nezlepší. Na Slovensku je ještě hůř

před 5 hhodinami
Komise žaluje Česko a Maďarsko kvůli evropskému zatýkacímu rozkazu

Komise žaluje Česko a Maďarsko kvůli evropskému zatýkacímu rozkazu

12:54Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Putin a Trump si telefonovali, řešit měli příměří v rusko-ukrajinské válce

Poradce ruského vládce Vladimira Putina Jurij Ušakov tvrdí, že šéf Kremlu v telefonickém rozhovoru informoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je připraven vyhlásit příměří v rusko-ukrajinské válce na dobu oslav sovětského vítězství ve druhé světové válce. Trump podle Ušakova podpořil Putinovu iniciativu a prohlásil, že věří, že dohoda o ukončení ruské agrese je blízko. Americký prezident následně podle Reuters označil rozhovor s ruským protějškem za velmi dobrý.
před 41 mminutami

Česko má zájem o surovou ropu z Kazachstánu, řekl Babiš

Česká republika má zájem o dlouhodobé dodávky surové ropy z Kazachstánu, řekl v Astaně premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s kazachstánským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem. Připomněl také, že tato středoasijská země je největším producentem uranu na světě a má bohatá naleziště i dalších surovin. Česko by s Kazachstánem mohlo spolupracovat například v oblasti vědy a výzkumu jádra či v dalších strategických otázkách. Babiš uvedl, že v Kazachstánu propagoval i české zbrojařské firmy.
11:43Aktualizovánopřed 50 mminutami

Ropa kvůli Blízkému východu dál zdražuje, Brent je nejvýš od roku 2022

Cena severomořské ropy Brent stoupla na více než 119 amerických dolarů (asi 2480 korun) za barel. To je nejvyšší hodnota od roku 2022, kdy začala ruská válka na Ukrajině. Ceny ovlivňuje konflikt na Blízkém východě, uvedla ve středu večer agentura AFP.
před 1 hhodinou

VideoZačal proces s obviněnými z útoku na Starmerův majetek. Řeší se zapojení Rusů

U londýnského tribunálu začal proces s trojicí Ukrajinců obviněných z útoku na majetek spojený s britským premiérem Keirem Starmerem. Podle obžaloby muže na dálku naverboval rusky mluvící člověk. Spekuluje se o podílu ruských tajných služeb, byť oficiálně na Moskvu zatím nikdo neukázal. Samotný Kreml vše hned po incidentech popřel. Trojice mužů vinu popírá, motiv zůstává neobjasněný.
před 2 hhodinami

Pobodání dvou Židů v Londýně považuje policie za teroristický čin

Britská policie ve středu zadržela 45letého muže poté, co před synagogou ve čtvrti Golders Green na severozápadě Londýna pobodal dva Židy. Muž byl původně zadržen kvůli podezření z pokusu o vraždu, později policie uvedla, že událost považuje za teroristický čin. Šéf londýnské policie Mark Rowley podle agentury Reuters řekl, že útok byl namířen proti židovské komunitě. Web The Times of Israel (ToI) dodal, že muže po činu zadrželi pracovníci synagogy a policie jej poté omráčila taserem a zatkla.
17:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Válka s Íránem dosud USA podle odhadů stála 25 miliard dolarů, uvedl Pentagon

Válka s Íránem stála podle odhadů Spojené státy dosud 25 miliard dolarů (521 miliard korun), sdělil americkým zákonodárcům vysoce postavený úředník ministerstva obrany Jules Hurst. Armáda utratila největší část finančních prostředků za munici, dále pak za provoz operací a obnovu vybavení, uvedl podle agentur Reuters a AP zástupce Pentagonu. Před výborem pro ozbrojené služby Sněmovny reprezentantů vypovídá poprvé od začátku války s Íránem také americký ministr obrany Pete Hegseth.
před 3 hhodinami

Odlesňování mírně zpomaluje, úbytek lesů však zůstává alarmující

Ačkoli tempo tropického odlesňování v posledních letech dosahovalo negativních rekordů, v roce 2025 se snížilo. Podle monitorovací platformy Global Forest Watch ale zůstává na alarmující úrovni a tento trend může být jen dočasný.
před 4 hhodinami

Evropský parlament schválil svou pozici k úpravě systému ETS 2

Evropský parlament (EP) schválil své stanovisko k návrhu Evropské komise (EK) na změnu rezervy tržní stability v novém systému obchodování s emisemi pro silniční dopravu, budovy a další odvětví EU ETS 2, která má vstoupit v platnost v roce 2028. Europoslanci navrhují, aby v případě nárůstu cen bylo možné uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability o měsíc dříve oproti návrhu EK, a předpokládají zastropování ceny za tunu CO2.
13:56Aktualizovánopřed 5 hhodinami
