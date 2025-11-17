Při nehodě u Medíny zemřely desítky poutníků


před 31 mminutami|Zdroj: ČTK

Při autobusové nehodě poblíž saúdskoarabského svatého města Medína zemřelo 45 lidí, převážně indických poutníků, napsala agentura AFP s odvoláním na indickou policii. Podle ní jde o jednu z nejtragičtějších nehod v blízkovýchodní zemi za poslední roky.

„Tragická nehoda autobusu s indickými poutníky v Saúdské Arábii je zdrcující. Podle prvotních informací bylo v autobuse 46 osob a přežil bohužel pouze jeden člověk,“ řekl policejní komisař ze středoindického města Haidarábád, odkud pochází velká část obětí.

Web NDTV uvedl, že autobus narazil do cisterny s naftou a vznítil se. S odvoláním na místní média také napsal, že zemřelo nejméně jedenáct žen a deset dětí, údaje ale nemusí být přesné. O srážce s cisternou informuje i agentura AP, saúdské úřady ale podle AFP zatím nezveřejnily žádné informace o počtu obětí ani o nehodě.

„Jsem hluboce zarmoucen nehodou v Medíně, při které zahynuli indičtí občané. Mé myšlenky jsou s rodinami, které ztratily své blízké. Modlím se za brzké uzdravení všech zraněných,“ napsal na síti X indický premiér Naréndra Módí. Diplomatická zastoupení v Rijádu a Džiddě poskytují veškerou pomoc a úředníci obou zemí jsou v úzkém kontaktu, dodal.

Dopravní nehody jsou podle zprávy OSN z roku 2023 hlavní příčinou zranění a úmrtí v Saúdské Arábii. Při srážce autobusu s jiným vozidlem zahynulo v říjnu 2019 asi pětatřicet cizinců, předloni v březnu zemřelo dvacet lidí po vzplanutí autobusu, který měl nehodu na mostě.

Saúdská Arábie a Indie udržují desítky let úzké vztahy. Rychle se rozvíjející indická ekonomika je silně závislá na dovozu ropy, přičemž Saúdská Arábie je podle indického ministerstva zahraničí jejím třetím největším dodavatelem. V království v Perském zálivu jsou také více než dva miliony indických občanů, kteří se podílejí zejména na výstavbě mnoha megaprojektů v zemi.

