Premiér Palestinské autonomie rezignoval. Cílem je smír mezi Fatahem a Hamásem, míní Borek

Palestinský premiér Muhammad Ištajja v pondělí podal demisi své vlády předsedovi palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu Mahmúdu Abbásovi. Ištajja to oznámil na tiskové konferenci. Podle agentury AP zůstává otázkou, zda Abbás premiérovu rezignaci přijme, krok by však mohl otevřít cestu ke Spojenými státy prosazované reformě palestinské samosprávy. „Měl by vzniknout nový, technokratičtější kabinet, který by měl předznamenat možnost palestinského usmíření,“ řekl zahraniční zpravodaj ČT David Borek.