Budovaný železniční Brennerský úpatní tunel se nachází v srdci rakouských Alp. Po dokončení bude mít tunelový komplex mezi rakouským Innsbruckem a italským městem Fortezza 55 kilometrů. V současné době musí vlaky jezdit po strmé a klikaté 150 let staré železnici přes Brennerský průsmyk. Tato trasa není vhodná pro těžké a dlouhé nákladní vlaky. Tunel se stane součástí skandinávsko-středomořského koridoru (Scan-Med), propojí tak severní a jižní část starého kontinentu.
Práce na Brennerském tunelu pokračují, hotovo má být ale až v příštím desetiletí
před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters, European Commission