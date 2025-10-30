Práce na Brennerském tunelu pokračují, hotovo má být ale až v příštím desetiletí


před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters, European Commission

Budovaný železniční Brennerský úpatní tunel se nachází v srdci rakouských Alp. Po dokončení bude mít tunelový komplex mezi rakouským Innsbruckem a italským městem Fortezza 55 kilometrů. V současné době musí vlaky jezdit po strmé a klikaté 150 let staré železnici přes Brennerský průsmyk. Tato trasa není vhodná pro těžké a dlouhé nákladní vlaky. Tunel se stane součástí skandinávsko-středomořského koridoru (Scan-Med), propojí tak severní a jižní část starého kontinentu.

Výběr redakce

Potomci generála Vojcechovského získali české pasy

Potomci generála Vojcechovského získali české pasy

před 37 mminutami
USA dramaticky snižují počet uprchlíků, které za rok přijmou

USA dramaticky snižují počet uprchlíků, které za rok přijmou

před 1 hhodinou
Výpadky eDokladů volby nejspíš neovlivnily, konstatoval soud

Výpadky eDokladů volby nejspíš neovlivnily, konstatoval soud

15:25Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Satelitní snímky ukazují Jamajku před hurikánem a po něm

Satelitní snímky ukazují Jamajku před hurikánem a po něm

před 4 hhodinami
Trump označil setkání se Si Ťin-pchingem za „úžasné“. O Tchaj-wanu nemluvili

Trump označil setkání se Si Ťin-pchingem za „úžasné“. O Tchaj-wanu nemluvili

03:02Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Okamura v čele sněmovny. Poslanci nové koalice kvůli němu podepíší závazek

Okamura v čele sněmovny. Poslanci nové koalice kvůli němu podepíší závazek

13:11Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Německý soud shledal tři muže vinnými ze špionáže pro Rusko

Německý soud shledal tři muže vinnými ze špionáže pro Rusko

před 5 hhodinami
Polské stíhačky zachytily nad Baltem ruský průzkumný letoun

Polské stíhačky zachytily nad Baltem ruský průzkumný letoun

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Francouze víc zajímá, co se stalo se šperky, než kdo je ukradl, říká Šmíd

Krádež století v sedmi minutách – to je případ z pařížského Louvru. Stačilo přijet, vytáhnout výsuvnou plošinu, přes balkon jít do sálu, odnést šperky a jet pryč. A tak zemi šokovat a vyvolat ve Francii celospolečenskou diskuzi o zranitelnosti veřejných institucí. Zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd uvedl, že lidé by chtěli spíš slyšet, co se se šperky stalo, než kdo je ukradl. Je také možné, že již zadržení někoho kryjí, uvedl Šmíd v Interview ČT24.
před 42 mminutami

USA dramaticky snižují počet uprchlíků, které za rok přijmou

Spojené státy ve fiskálním roce 2026 přijmou maximálně 7500 uprchlíků, uvedl podle agentur Bílý dům. Je to dosud nejméně. V předešlém fiskálním roce, který skončil 30. září, bylo maximum předešlou administrativou demokrata Joea Bidena stanoveno na 125 tisíc. Agentura AP píše, že většinu uprchlíků, které se vláda republikána Donalda Trumpa chystá přijmout, budou tvořit bílí Jihoafričané.
před 1 hhodinou

Práce na Brennerském tunelu pokračují, hotovo má být ale až v příštím desetiletí

Budovaný železniční Brennerský úpatní tunel se nachází v srdci rakouských Alp. Po dokončení bude mít tunelový komplex mezi rakouským Innsbruckem a italským městem Fortezza 55 kilometrů. V současné době musí vlaky jezdit po strmé a klikaté 150 let staré železnici přes Brennerský průsmyk. Tato trasa není vhodná pro těžké a dlouhé nákladní vlaky. Tunel se stane součástí skandinávsko-středomořského koridoru (Scan-Med), propojí tak severní a jižní část starého kontinentu.
před 1 hhodinou

„Na nápravu může být pozdě.“ Rusové postupují v Pokrovsku

Ruští vojáci postoupili hlouběji do východoukrajinského města Pokrovsk. Hrozí dobytí strategického města i obklíčení širší oblasti, píše server Kyiv Independent. Podle ukrajinských vojáků ve městě probíhají pouliční boje. Prezident napadené země Volodymyr Zelenskyj označil situaci u Pokrovsku za nejtěžší na celé frontě. Rusko tvrdí, že boje u města přeruší, aby tam mohli přijet novináři. Kyjev ale žurnalisty varuje, aby slibům Moskvy nevěřili.
10:08Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Agrodrony přilétají. Mění zemědělství rychleji než jakákoliv jiná technologie

Drony se používají v zemědělství stále častěji a jejich zavádění neustále zrychluje, říká nová analýza, která vyšla v odborném časopise Science. Pomáhá to zbavit se té nejhorší práce, ale současně to může ohrozit zaměstnanost na venkově, varují vědci.
před 3 hhodinami

Drážďanská Frauenkirche měla zůstat hromadou sutin, mementem je ale i po obnově

Při bombardování Drážďan v únoru 1945 byla prakticky srovnána se zemí také jedna z největších a nejvýznamnějších barokních staveb v Německu – Frauenkirche, tedy kostel Panny Marie. Po konci války komunistická vláda rozhodla, že trosky zůstanou jako připomínka hrůz druhé světové války. Pád komunismu znamenal i oživení myšlenek na rekonstrukci a před dvaceti lety, 30. října 2005, byl obnovený kostel slavnostně vysvěcen.
před 4 hhodinami

Satelitní snímky ukazují Jamajku před hurikánem a po něm

Satelitní snímky od společnosti Vantor ukazují Jamajku před příchodem hurikánu Melissa a jeho následky. Na záběrech jsou vidět zaplavené pobřežní oblasti, rozvodněné řeky i poničená zeleň. Změny jasně dokumentují rozsah záplav a poškození území, které bouře během několika hodin způsobila.
před 4 hhodinami

Trump označil setkání se Si Ťin-pchingem za „úžasné“. O Tchaj-wanu nemluvili

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching v noci na čtvrtek SEČ jednali v jihokorejském Pusanu. Po necelých dvou hodinách oba lídři místo konání schůzky opustili, aniž by vydali prohlášení. Trump dle Reuters později na palubě svého prezidentského speciálu Air Force One označil schůzku za „úžasnou“. Sdělil, že byly urovnány všechny otázky kolem vzácných zemin a cla na čínské zboží se sníží na 47 procent z 57. Uvedl také, že USA budou s Čínou spolupracovat na řešení ruské války proti Ukrajině. O Tchaj-wanu nemluvili.
03:02Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Načítání...