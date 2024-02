Polský Sejm chce potrestat sedm poslanců, kteří se rvali se stráží před budovou. Kauza jde až k Ústavnímu soudu

Oba poslanci byli v říjnu zvoleni do Sejmu, tedy dolní komory polského parlamentu. V prosinci je ale soud poslal do vězení za zneužití pravomoci v době, kdy vedli protikorupční úřad. Podle ústavy jejich mandáty zároveň s rozsudkem zanikly. V lednu je ale omilostnil prezident s tím, že oba nadále zůstávají poslanci.

Skupina opozičních poslanců chtěla začátkem února projít přes uniformovanou stráž do jednací místnosti dolní komory i s Mariuszem Kaminským a Maciejem Wasikem ze strany Právo a spravedlnost, která v Polsku dlouho vládla, prohrála ale poslední parlamentní volby.

Maršálek Sejmu Szymon Hołownia se však postavil proti. Nařídil je s odvoláním na Ústavu dále nevpustit. Právní výklad prezidenta, který je straně Právo a spravedlnost nakloněn, odmítl. „V Sejmu není místo pro politické chuligánství a aroganci,“ prohlásil. Poslanci Práva a spravedlnosti se nato pokusili proniknout dovnitř silou.

„Směřujeme k obyčejné diktatuře. Navíc takové, která slouží cizím zájmům,“ prohlásil v reakci na krok Hołownii poslanec a předseda Práva a Spravedlnosti Jarosław Kaczyński.

Poslanci, kteří se incidentu účastnili, mají nyní přijít o finanční bonusy. Mezi nimi je i Antoni Macierewicz, blízký spojenec šéfa strany Kaczynského, který v záchvatu boje jednoho z politických spojenců popadl a použil jako zbraň. „Pan Antoni Macierewicz kroutil strážníkům prsty, jednoho z nich chytil pod krkem. A to jsme ještě pominuli to, jak naložil se samotným Kamińským – uchopil ho jak kus nábytku a probíjel si jím cestu,“ popsal případ Hołownia. Macierewicz sám prohlásil, že on i ostatní byli obviněni falešně.