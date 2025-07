Polská vláda prochází krizí

Koalice polského premiéra Donalda Tuska vstřebává porážku z prezidentských voleb a čelí poklesu preferencí. Premiér už oznámil rekonstrukci, to se ale nelíbí menším koaličním stranám. Předseda jedné z nich se dokonce potají sešel s lídrem opozice kvůli možné budoucí spolupráci. V koalici za to sklidil tvrdou kritiku.

Problémy polského premiéra Tuska se v posledních týdnech nahromadily. Byla to mimo jiné porážka vládního kandidáta v prezidentských volbách a razantní protesty opozice, které posílilo vítězství jejího kandidáta Karola Nawrockého, ale také rostoucí zadlužení a migrační napětí na hranici s Německem. Vyústěním je koaliční krize.

Její ústřední postavou se stal maršálek Sejmu Szymon Holownia. Média odhalila, že se sešel s lídrem opozice Jaroslawem Kaczynským na přísně utajené schůzce. A s návrhem možné spolupráce. Šéf nejmenší vládní strany Polsko 2050 to vysvětluje jako pokus o dialog. Jenže v hluboce rozdělené zemi ho koaliční partneři podezírají ze zrady.

Tusk, alespoň navenek, reagoval pragmaticky. „Vysvětlení od Szymona Holownii na koaliční radě jsem vzal na vědomí. Vláda má stabilní většinu,“ napsal premiér na síti X. Klidný přitom být nemůže. Bez 33 poslanců strany Polsko 2050 by jeho vláda ztratila v Sejmu většinu a znamenalo by to její konec.