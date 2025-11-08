Počet obětí letecké nehody u Louisville v USA stoupá


před 59 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejméně na čtrnáct vzrostl počet obětí neštěstí, při kterém se v úterý poblíž mezinárodního letiště ve městě Louisville v americkém státě Kentucky krátce po vzletu zřítilo nákladní letadlo doručovací společnosti United Parcel Service (UPS). Informoval o tom starosta města Craig Greenberg. UPS a doručovací společnost FedEx oznámily, že až do odvolání stáhly z provozu letouny McDonnell Douglas MD-11, napsala agentura Reuters.

Starosta Louisville v pátek uvedl, že se na místě nehody tři dny po ní pátracímu týmu podařilo objevit už čtrnácté tělo.

Mezi mrtvými jsou podle úřadů tři členové posádky i lidé, kteří byli v době havárie na zemi. Místní nemocnice uvedly, že v souvislosti s nehodou ošetřily přibližně dvacet lidí.

Letoun tohoto typu podle Úřadu pro dozor nad civilním letectvím (FAA) havaroval v úterý kolem 17:15 (23:15 SEČ). Po vzletu z mezinárodního letiště Muhammada Aliho měl stroj pokračovat do Honolulu na Havaji. Levé křídlo letadla začalo hořet a motor odpadl těsně před tím, než stroj havaroval a explodoval, uvedl podle AP Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB), jenž nehodu na místě vyšetřuje. Úřad našel černou skříňku a záznamník hlasů v kokpitu, vyšetřování příčin havárie pokračuje.

1 minuta
Nehoda nákladního letounu u Louisville
Zdroj: X

NTSB plánuje zveřejnit předběžnou zprávu o nehodě do třiceti dnů. Vyšetřovatelé v pátek sdělili, že v kokpitu se těsně před neštěstím rozezněl zvonek, zatímco se tři piloti UPS snažili dostat letadlo pod kontrolu. Letoun dosáhl výšky 30,5 metru nad zemí před tím, než havaroval.

Bývalý federální vyšetřovatel leteckých havárií Jeff Guzzetti agentuře AP řekl, že zvonek pravděpodobně signalizoval požár motoru. „Stalo se to v okamžiku vzletu, kdy již pravděpodobně překročili časové rozmezí pro rozhodnutí vzlet přerušit,“ uvedl Guzzetti.

Letouny staženy z provozu

Společnosti UPS a FedEx podle Reuters v samostatných prohlášeních uvedly, že letouny McDonnell Douglas MD-11 stáhly z provozu „kvůli zvýšené opatrnosti“. UPS oznámila, že rozhodnutí přijala na doporučení majitele letadel, kterým je Boeing. Letadla MD-11 tvoří přibližně devět procent letadlové fotily společnosti UPS a čtyři procenta flotily společnosti FedEx.

V Kentucky zemřelo při nehodě nákladního letounu nejméně dvanáct lidí
Nehoda nákladového letadla

Společnost Boeing převzala výrobu strojů MD-11 po fúzi s firmou s McDonnell Douglas v roce 1997. O rok později oznámila, že postupně ukončí výrobu těchto letadel, přičemž poslední dodávky byly plánovány na rok 2000. Letoun, které v úterý havaroval, byl vyroben v roce 1991.

Středisko UPS na zpracování zásilek v Louisville je největším takovým zařízením společnosti. V regionu zaměstnává více než dvacet tisíc lidí, odbavuje tři sta letů denně a třídí více než čtyři sta tisíc zásilek za hodinu.

