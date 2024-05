Po americkém provizorním molu se do Gazy dostaly první kamiony s pomocí

Do Pásma Gazy se ráno dostaly první kamiony s humanitární pomocí přes provizorní molo, které tam ve čtvrtek dokončila americká armáda. V oblasti se v posledním týdnu dále zhoršila humanitární krize poté, co izraelská armáda minulý týden obsadila přechod Rafah na jihu Pásma, jímž se na toto palestinské území dostával největší objem pomoci.

První dodávky humanitární pomoci přes nové molo potvrdilo na sociální síti X regionální velitelství americké armády (CENTCOM). Podle amerického armádního velitele Brada Coopera je cílem do oblasti přepravit pět set tun pomoci denně, tedy zhruba devadesát nákladních automobilů, posléze by jich mohlo být až 150. Distribuci pomoci z nedalekého skladu by měly mít na starosti humanitární organizace.

Americká vláda oznámila záměr postavit provizorní molo u pobřeží Gazy už v březnu, protože toto palestinské území nemá přístav, kde by mohly zakotvit větší lodě. „Snažíme se dělat všechno, co je v našich silách, ať už ze vzduchu, po moři, po zemi, abychom humanitární pomoc dostali do Gazy,“ ujistila mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierrová.

Původně se hovořilo o tom, že by mělo být molo hotové do konce dubna. To se nestalo, navíc jeho instalaci v posledních dnech bránilo špatné počasí. Výstavba mola podle stanice CNN stála Spojené státy více než 300 milionů dolarů (asi 6,8 miliardy korun).

Spojené státy a humanitární organizace ale upozorňují, že molo nedokáže nahradit dodávky po souši. „Zásoby, které se na jih (Pásma Gazy) podařilo dostat, docházejí. Už skoro nic nezbylo. Nemocnice vydrží tři týdny, možná měsíc. Máme navíc zkreslená čísla, situace se neustále mění. Humanitární operace se zasekly, nemůžeme dělat to, co bychom chtěli,“ varuje ředitel Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí Martin Griffiths.