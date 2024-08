Pařížané si olympiádu pochvalují ve velkém

Paříž lze považovat za jednoho z vítězů her. Olympiádu podle listu Le Figaro považuje za úspěšnou 88 procent Francouzů. Náklady vložené do přípravy sportovišť se brzy vrátí. I proto, že do města přijelo během Her na jedenáct milionů turistů, především do míst, kde probíhaly soutěže.

Jinde se efekt olympijského svátku příliš neprojevil. Tak jako v restauraci v rezidenční čtvrti nedaleko Vítězného oblouku. „Turistů je tu hodně, ale v místech, která byla spojena s olympiádou. Ne tady, kde není žádný olympijský ruch, vlastně ani vlajka,“ vylíčil místní číšník.