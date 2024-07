Olympiáda výrazně dopadá na životní prostředí, zároveň ji ohrožuje klimatická změna

Samotná existence olympijských her je založená na vhodných podmínkách pro sportovce. Přibývá ale důkazů, že do budoucna bude kvůli změnám klimatu ubývat míst, kde se bude moci olympiáda konat.

Podle výzkumu vědců z Coloradské státní univerzity mohou ale podobná technologická řešení ve stále se oteplujícím klimatu fungovat jen do určité míry. Průměrná denní teplota v hostitelských městech zimních her se totiž od dob prvních akcí v Chamonix neustále zvyšuje. Ve dvacátých až padesátých letech letech dvacátého století byla v únoru 0,4 stupně Celsia, ale na počátku 21. století dosáhla 7,8 stupně Celsia. Jak to, že je toto zvýšení o tolik větší než průměrné oteplování planety, jež se blíží 1,5 stupni? Hry se totiž konají na severní polokouli ve vyšších zeměpisných šířkách, kde je klimatická změna rychlejší a intenzivnější, než je průměr.

Coloradští vědci se ve svém výzkumu zabývali i místy konání devatenácti zimních olympijských her v minulosti, aby zjistili, jak by mohla vypadat při budoucích změnách klimatu. Dospěli k tomu, že v polovině tohoto století by čtyři bývalá hostitelská města – francouzské Chamonix, ruské Soči, francouzský Grenoble a německý Garmisch-Partenkirchen – už neměla spolehlivé podmínky pro pořádání her, a to ani podle nejoptimističtějšího scénáře OSN pro změnu klimatu, který předpokládá, že svět rychle sníží emise skleníkových plynů.

Pokud bude svět i nadále spalovat fosilní paliva ve vysoké míře, tak se na seznam „nespolehlivých lokalit“ připojí také Squaw Valley v Kalifornii a Vancouver v Britské Kolumbii.

Klima může změnit olympijskou budoucnost

Roku 2080 už bude klima v 11 z 21 bývalých míst konání zimních olympijských her příliš nespolehlivé na to, aby se v nich mohly konat venkovní soutěže. Mezi místa, kde se už z hlediska míry rizika nevyplatí hry organizovat, bude patřit také italský Turín, japonské Nagano a rakouský Innsbruck.

Podle autorů zprávy by se tak zimní olympijské hry v budoucnu mohly omezit jen na severněji položená místa, jako je Calgary v Albertě, nebo by se mohly přesunout do vyšších poloh. Případně bude potřeba masivní nasazení energeticky náročných technologií, jaké například umožňují celoroční lyžování v Dubaji.