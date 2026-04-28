Ozbrojenci unesli ze sirotčince v Nigérii 23 dětí

Ozbrojení útočníci unesli ze sirotčince na severu Nigérie 23 dětí, informovala v úterý agentura AP. Podle místních úřadů se patnáct z nich podařilo zachránit, po dalších osmi unesených dětech pátrají. K útoku se zatím nepřihlásila žádná skupina.
Útok se odehrál v odlehlé oblasti poblíž města Lokoja ve státě Kogi. Místní úřady uvedly, že školní zařízení fungovalo bez povolení. Podle AP není jasné, jak staré jsou unesené děti. Úřady nicméně hovoří o unesených žácích, jak se v Nigérii označují děti z mateřské či základní školy ve věku do dvanácti let.
V regionu v poslední době vzrostl počet únosů za účelem výkupného, píše agentura. Zejména sever nejlidnatější africké země se potýká s bezpečnostní krizí. V oblasti působí různé islámské militantní skupiny, z nichž nejvýznamnější jsou Boko Haram a její odštěpená frakce Islámský stát v západní Africe (ISWAP). Na severu země působí také další ozbrojené skupiny napojené na Islámský stát (IS).
Jeden z nejnovějších útoků se odehrál v neděli večer v obci Guyaku ve státu Adamawa, kde ozbrojenci zabili nejméně 29 lidí. Pachatelé útoku nebyli zpočátku známi, později se k němu na sociálních sítích přihlásila teroristická organizace IS.
Skupiny Boko Haram a ISWAP v poslední době zintenzivnily útoky na vojenské základny na severovýchodě Nigérie při svém sedmnáctiletém úsilí o vytvoření chalífátu. Konflikt si dosud vyžádal více než čtyřicet tisíc mrtvých a přinutil přibližně dva miliony lidí opustit domovy. Navíc se rozšířil do širší oblasti Čadského jezera a zasáhl také Kamerun, Čad a Niger.