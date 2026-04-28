Ozbrojenci unesli ze sirotčince v Nigérii 23 dětí


před 34 mminutami|Zdroj: ČTK

Ozbrojení útočníci unesli ze sirotčince na severu Nigérie 23 dětí, informovala v úterý agentura AP. Podle místních úřadů se patnáct z nich podařilo zachránit, po dalších osmi unesených dětech pátrají. K útoku se zatím nepřihlásila žádná skupina.

Útok se odehrál v odlehlé oblasti poblíž města Lokoja ve státě Kogi. Místní úřady uvedly, že školní zařízení fungovalo bez povolení. Podle AP není jasné, jak staré jsou unesené děti. Úřady nicméně hovoří o unesených žácích, jak se v Nigérii označují děti z mateřské či základní školy ve věku do dvanácti let.

V regionu v poslední době vzrostl počet únosů za účelem výkupného, píše agentura. Zejména sever nejlidnatější africké země se potýká s bezpečnostní krizí. V oblasti působí různé islámské militantní skupiny, z nichž nejvýznamnější jsou Boko Haram a její odštěpená frakce Islámský stát v západní Africe (ISWAP). Na severu země působí také další ozbrojené skupiny napojené na Islámský stát (IS).

Vzdušné údery na severovýchodě Nigérie zřejmě zabily nejméně sto lidí
Nigerijští vojáci

Jeden z nejnovějších útoků se odehrál v neděli večer v obci Guyaku ve státu Adamawa, kde ozbrojenci zabili nejméně 29 lidí. Pachatelé útoku nebyli zpočátku známi, později se k němu na sociálních sítích přihlásila teroristická organizace IS.

Skupiny Boko Haram a ISWAP v poslední době zintenzivnily útoky na vojenské základny na severovýchodě Nigérie při svém sedmnáctiletém úsilí o vytvoření chalífátu. Konflikt si dosud vyžádal více než čtyřicet tisíc mrtvých a přinutil přibližně dva miliony lidí opustit domovy. Navíc se rozšířil do širší oblasti Čadského jezera a zasáhl také Kamerun, Čad a Niger.

Nigerijské ženy bojují proti místnímu zločinu, vyzbrojené jsou jen klacky
Členky civilní stráže bojují se zločinem v Nigérii

Výběr redakce

Karel III. přijel do Spojených států na státní návštěvu

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Střelce z galavečeře s Trumpem obvinili z pokusu o atentát na prezidenta

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Ministerstvo chce vyšší odměny pro lidi, kteří chodí na preventivní prohlídky

před 6 hhodinami
Ukrajina protestuje proti ruským lodím s ukradeným obilím v Izraeli

před 6 hhodinami
Havlíček: Česko chce brát z Ázerbájdžánu dvě miliardy metrů krychlových plynu ročně

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Česko neplní závazky ke kolektivní obraně NATO, řekl Pavel

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Šéfem České pošty se stal Richard Hodul

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
„Jak odjet ze země.“ V Rusku roste počet lidí, kteří chtějí emigrovat

před 18 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Karel III. přijel do Spojených států na státní návštěvu

Americký prezident Donald Trump s první dámou Melanií v pondělí v Bílém domě přivítali britského krále Karla III. s chotí Camillou. Královský pár dorazil do Spojených států dvě a půl století poté, co bývalá kolonie vyhlásila nezávislost na britském impériu a letos oslavuje toto významné výročí. Dlouho plánovaná čtyřdenní oficiální návštěva má upevnit vztahy mezi oběma zeměmi v době, kdy Trump kritizuje britského premiéra Keira Starmera mimo jiné za to, že odmítá podpořit USA ve válce s Íránem.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Střelce z galavečeře s Trumpem obvinili z pokusu o atentát na prezidenta

Muž, který střílel při sobotní galavečeři v hotelu Washington Hilton za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa, si u soudu vyslechl obvinění z pokusu o atentát na prezidenta, píší agentury. Viní ho také ze zločinů souvisejících s držením zbraní. Z nařízení soudce zůstane ve vazbě až do následujícího soudního líčení, jež se plánuje na čtvrtek.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Ukrajina protestuje proti ruským lodím s ukradeným obilím v Izraeli

Ukrajina si předvolala izraelského velvyslance, aby mu předala protestní nótu poté, co do izraelského přístavu Haifa doplula další ruská loď, která je podle Kyjeva naložena obilím ukradeným Ruskem na okupovaném ukrajinském území. Obchodování s kradeným obilím by nemělo podkopávat přátelské vztahy mezi Kyjevem a Jeruzalémem, zdůraznil šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha.
před 6 hhodinami

VideoV Sýrii začal první veřejný soud s představitelem Asadova režimu

Bývalé syrské prominenty dohání spravedlnost – v jejich vlasti začíná první veřejný soud s představitelem hrůzovlády svrženého diktátora Bašára Asada. Exgenerál a zároveň Asadův bratranec Átif Nadžíb čelí obvinění ze zločinů proti syrskému lidu. V roce 2011 v provincii Dará brutálně potlačil protivládní demonstrace. V následné občanské válce zemřelo přes půl milionu lidí. Některé ozbrojené jednotky nového syrského vedení, které slíbilo zločiny předchozí vlády nekompromisně trestat, přitom už samy čelí obvinění z loňských masakrů menšin alavitů a křesťanů.
před 6 hhodinami

Ruské údery v Oděse zranily několik lidí, jednu oběť hlásí Nikopol

Jednu oběť si vyžádalo ruské ostřelování Nikopolu v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti. Jedenáct lidí také utrpělo zranění v noci na pondělí při náletu ruských dronů na Oděsu, oznámili už ráno záchranáři a úřady. Ruskem dosazená správa Záporožské jaderné elektrárny podle agentury Reuters uvedla, že ukrajinský dronový útok zabil jednoho zaměstnance.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Havlíček: Česko chce brát z Ázerbájdžánu dvě miliardy metrů krychlových plynu ročně

Česká republika chce ročně odebírat dvě miliardy metrů krychlových plynu z Ázerbájdžánu, přičemž dodávky by mohly začít mezi roky 2028 a 2029, řekl na návštěvě Baku ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Dohoda zatím nebyla podepsána, kontrakt je přislíben a je na velmi dobré cestě, dodal. Premiér Andrej Babiš (ANO) předtím řekl, že o dodávky plynu usiluje společnost ČEZ.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Litva obvinila třináct lidí z pokusu o dvě vraždy, do případu je zapletena ruská GRU

Litva obvinila třináct osob z pokusu o vraždu dvou lidí. Případ je spjat s ruskou vojenskou rozvědkou GRU, uvedl náčelník kriminální policie pobaltské země Saulius Briginas. Podezřelí, kteří byli zatčeni už v březnu, byli obviněni z pokusu o vraždu jednoho Litevce a jednoho ruského občana. Stejná síť ruských špionů podle Kyjeva plánovala i vraždy ukrajinských novinářů a příslušníka vojenské rozvědky HUR.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
