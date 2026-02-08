Opoziční demokraté požadují vyšetření obchodů Trumpovy rodiny s Emiráty


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události: Obchodní vztahy Trumpovy rodiny se SAE
Zdroj: ČT24

Američtí opoziční demokraté požadují vyšetření obchodu mezi vládnoucími rodinami USA a Abú Dhabí. Ropná monarchie získala od Američanů vysoce chráněné vyspělé čipy. Jen několik měsíců předtím přitom příbuzný šajcha Ál Nahjána koupil za půl miliardy dolarů podíl v Trumpově rodinné firmě. Bílý dům podezření ze střetu zájmů odmítá.

Spojené arabské emiráty, coby bohatá ropná monarchie, mají kontakty v nejvyšších patrech světové politiky. Královská rodina Ál Nahján podle deníku The Wall Street Journal (WSJ) těsně před loňskou inaugurací Donalda Trumpa koupila podíl ve firmě obchodující s krypto měnami, která patří rodině amerického prezidenta. Obchod za půl miliardy dolarů podepsal Trumpův syn Eric.

„Nic o té dohodě nevím. Krypto je velká věc a oni (Emiráty) ho mají rádi. Lidi stojící za mnou ho mají rádi. Starají se o to moji synové, moje rodina,“ řekl na dotaz prezident.

Vyspělé čipy do rukou Číny?

Za monarchii sjednal dohodu šejk Tahnún, bratr lídra země. Krátce po jeho loňské návštěvě Bílého domu získala ropná mocnost přísně střeženou americkou technologii, vyspělé čipy. Navzdory dřívějším varováním tajných služeb, že se přes Emiráty mohou dostat do rukou Číny. Právě z tohoto důvodu administrativa bývalého prezidenta USA, demokrata Joe Bidena, vývoz těchto čipů do SAE omezila.

Opozice v Kongresu požaduje vyšetření obchodu. Gregory Meeks, člen Sněmovny reprezentantů za demokraty, požadoval od ministra financí Scotta Bessenta odpověď na otázku, zda úřad zastaví a zevrubně vyšetří tuto vývozní licenci. Po odpovědi ministra, že Úřad pro finanční dohled je nezávislý orgán, křičel na něj podle WSJ Meeks: „Přestaňte krýt prezidenta! Přestaňte mu dělat poskoka!“

Spor o střet zájmů

Stejně jako v podobných případech v minulosti i tentokrát Bílý dům odmítá, že je Donald Trump ve střetu zájmů. Poukazuje mimo jiné na fakt, že jeho majetek je ve svěřenském fondu. O ten se ovšem nestará nezávislý správce, nýbrž děti amerického prezidenta.

K obvyklým kritikům se po poslední kauze přidal i významný sponzor republikánů, Ken Griffin. „Tato vláda má za sebou přešlapy v podobě rozhodnutí, která velmi obohatila rodiny těch, kteří v ní sedí. To vzbuzuje otázku, jestli slouží veřejnému zájmu.“

Spojené arabské emiráty mají nového prezidenta, fakticky ale vládl už předtím
Muhammad bin Zajd Nahaján

Výběr redakce

Izrael chce židovským osadníkům usnadnit získávání půdy na okupovaném Západním břehu

Izrael chce židovským osadníkům usnadnit získávání půdy na okupovaném Západním břehu

před 14 mminutami
Opoziční demokraté požadují vyšetření obchodů Trumpovy rodiny s Emiráty

Opoziční demokraté požadují vyšetření obchodů Trumpovy rodiny s Emiráty

před 1 hhodinou
Německo řeší nedostatek zdravotníků náborem ze zahraničí

Německo řeší nedostatek zdravotníků náborem ze zahraničí

před 1 hhodinou
Babišovi vypršela před měsícem lhůta na vyřešení střetu zájmů

Babišovi vypršela před měsícem lhůta na vyřešení střetu zájmů

před 1 hhodinou
ŘSD varuje před stopkou i pro rozestavěné projekty, dle vlády se výhled bude měnit

ŘSD varuje před stopkou i pro rozestavěné projekty, dle vlády se výhled bude měnit

před 1 hhodinou
„Nevím, co je kauza Turek,“ říká Zahradil. Kolář věří, že je kauza uzavřená

„Nevím, co je kauza Turek,“ říká Zahradil. Kolář věří, že je kauza uzavřená

před 2 hhodinami
Strana japonské premiérky bude mít zřejmě po volbách dvoutřetinovou většinu

Strana japonské premiérky bude mít zřejmě po volbách dvoutřetinovou většinu

00:38Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Metnar mluví o „paskvilu“, Rakušan paragraf o činnosti pro cizí mocnost hájí

Metnar mluví o „paskvilu“, Rakušan paragraf o činnosti pro cizí mocnost hájí

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Izrael chce židovským osadníkům usnadnit získávání půdy na okupovaném Západním břehu

Izraelský bezpečnostní kabinet schválil návrhy, jenž mají židovským osadníkům usnadnit získávání půdy na Západním břehu, který Izrael desítky let v rozporu s mezinárodním právem okupuje. Šéf Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás v reakci na to vyzval Radu bezpečnosti OSN a amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zasáhli. Kroky považuje za nelegální.
před 14 mminutami

Opoziční demokraté požadují vyšetření obchodů Trumpovy rodiny s Emiráty

Američtí opoziční demokraté požadují vyšetření obchodu mezi vládnoucími rodinami USA a Abú Dhabí. Ropná monarchie získala od Američanů vysoce chráněné vyspělé čipy. Jen několik měsíců předtím přitom příbuzný šajcha Ál Nahjána koupil za půl miliardy dolarů podíl v Trumpově rodinné firmě. Bílý dům podezření ze střetu zájmů odmítá.
před 1 hhodinou

Německo řeší nedostatek zdravotníků náborem ze zahraničí

V Německu chybí desítky tisíc zdravotníků a problém se každý rok zhoršuje. Jedním z řešení je najímání odborníků ze zahraničí. Speciální integrační program láká zájemce o studium a zároveň jim nabízí práci.
před 1 hhodinou

Strana japonské premiérky bude mít zřejmě po volbách dvoutřetinovou většinu

Japonská Liberálnědemokratická strana (LDP) premiérky Sanae Takaičiové po nedělních předčasných volbách do dolní komory parlamentu získala dvoutřetinovou většinu 313 z 465 křesel. Vyplývá to ze zpřesněného propočtu japonské stanice NHK. Ta původně uváděla, že dvoutřetinovou většinu získá LDP až s koaliční Japonskou stranou inovace (JIP), nově propočet koalici slibuje 345 hlasů. Dvoutřetinová většina vládě umožní přehlasovat horní komoru, v níž většinu nemá.
00:38Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Írán bude obohacovat uran i za cenu války, prohlásil šéf jeho diplomacie

Írán se nevzdá obohacování uranu ani v případě „války“, podle agentury AFP to uvedl íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Vojenský tlak ze strany Spojených států podle něj Teherán nevyděsí. V souvislosti s posilováním vojenské přítomnosti USA v Perském zálivu pak šéf íránské diplomacie prohlásil, že americkým vojenským tlakem se Teherán nenechá vystrašit.
před 10 hhodinami

Portugalci volí ve druhém kole voleb příštího prezidenta

Portugalci v nedělním druhém kole prezidentských voleb vybírají příští hlavu státu. O post se ucházejí středolevicový politik António José Seguro a šéf krajně pravicové strany Chega (Dost) André Ventura. Analytici očekávají triumf Segura, nicméně podle agentury AFP bude výsledek krajně pravicového politika „pozorně sledován“.
05:14Aktualizovánopřed 11 hhodinami

Moskva tvrdí, že zadržela muže podezřelého z postřelení zástupce šéfa GRU

Ruská tajná služba FSB oznámila zatčení muže, který podle ní v pátek postřelil zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva, píše Interfax. Ruský občan byl podle FSB zadržen v Dubaji a Spojené arabské emiráty ho předaly ruské straně. Další dva ruské občany tajná služba označila za spolupachatele. Jedním z nich je žena, která podle Moskvy odjela na Ukrajinu.
před 11 hhodinami

Generální ředitel Washington Post Lewis odstoupil z funkce

Vydavatel a generální ředitel amerického deníku The Washington Post (WP) Will Lewis jen několik dní po rozsáhlém propouštění oznámil, že odstupuje z funkce. Podle agentur o tom informoval v e-mailu zaměstnancům. Na jeho pozici v deníku, který od roku 2013 vlastní miliardář a zakladatel internetového gigantu Amazon Jeff Bezos, nastoupí dosavadní finanční ředitel Jeff D'Onofrio.
před 12 hhodinami
Načítání...