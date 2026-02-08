Opoziční demokraté požadují vyšetření obchodů Trumpovy rodiny s Emiráty

Američtí opoziční demokraté požadují vyšetření obchodu mezi vládnoucími rodinami USA a Abú Dhabí. Ropná monarchie získala od Američanů vysoce chráněné vyspělé čipy. Jen několik měsíců předtím přitom příbuzný šajcha Ál Nahjána koupil za půl miliardy dolarů podíl v Trumpově rodinné firmě. Bílý dům podezření ze střetu zájmů odmítá.
Spojené arabské emiráty, coby bohatá ropná monarchie, mají kontakty v nejvyšších patrech světové politiky. Královská rodina Ál Nahján podle deníku The Wall Street Journal (WSJ) těsně před loňskou inaugurací Donalda Trumpa koupila podíl ve firmě obchodující s krypto měnami, která patří rodině amerického prezidenta. Obchod za půl miliardy dolarů podepsal Trumpův syn Eric.
„Nic o té dohodě nevím. Krypto je velká věc a oni (Emiráty) ho mají rádi. Lidi stojící za mnou ho mají rádi. Starají se o to moji synové, moje rodina,“ řekl na dotaz prezident.
Vyspělé čipy do rukou Číny?
Za monarchii sjednal dohodu šejk Tahnún, bratr lídra země. Krátce po jeho loňské návštěvě Bílého domu získala ropná mocnost přísně střeženou americkou technologii, vyspělé čipy. Navzdory dřívějším varováním tajných služeb, že se přes Emiráty mohou dostat do rukou Číny. Právě z tohoto důvodu administrativa bývalého prezidenta USA, demokrata Joe Bidena, vývoz těchto čipů do SAE omezila.
Opozice v Kongresu požaduje vyšetření obchodu. Gregory Meeks, člen Sněmovny reprezentantů za demokraty, požadoval od ministra financí Scotta Bessenta odpověď na otázku, zda úřad zastaví a zevrubně vyšetří tuto vývozní licenci. Po odpovědi ministra, že Úřad pro finanční dohled je nezávislý orgán, křičel na něj podle WSJ Meeks: „Přestaňte krýt prezidenta! Přestaňte mu dělat poskoka!“
Spor o střet zájmů
Stejně jako v podobných případech v minulosti i tentokrát Bílý dům odmítá, že je Donald Trump ve střetu zájmů. Poukazuje mimo jiné na fakt, že jeho majetek je ve svěřenském fondu. O ten se ovšem nestará nezávislý správce, nýbrž děti amerického prezidenta.
K obvyklým kritikům se po poslední kauze přidal i významný sponzor republikánů, Ken Griffin. „Tato vláda má za sebou přešlapy v podobě rozhodnutí, která velmi obohatila rodiny těch, kteří v ní sedí. To vzbuzuje otázku, jestli slouží veřejnému zájmu.“