Ochrana před „nepřátelským kapitálem“. Soukromé TV v Polsku míří mezi strategické firmy

Přesně před rokem převzala vláda polského premiéra Donalda Tuska kontrolu nad tamní veřejnoprávní televizí. Ta do té doby sloužila zájmům tehdy už opoziční, ale předtím řadu let vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS). Kritici tvrdí, že převzetí média porušilo právní předpisy. Budovu se tehdy snažili bránit i poslanci PiS Jarosława Kaczyńského. Tuskův kabinet nyní rozhodl o zapsání dvou soukromých televizí, TVN a Polsat, na seznam strategických firem. Chce tak prý zabránit jejich převzetí „nepřátelským kapitálem“.

Opozice kritizuje způsob převzetí televize

V posledním roce se vysílání zásadně proměnilo, „silně zpolitizované programy“ byly zrušeny a přibyly nové. „Velká část polské veřejnosti ale přestává tuto televizi sledovat kvůli tomu, že je stále podle ostatních médií považována za provládní,“ uvedl Papadopulos.

PiS podle Papadopulose kritizuje především „právní způsob, jak byla televize převzata“. „Tehdy se v noci sešel polský Sejm, a tam přijal usnesení, nikoliv zákon, ve kterém se shodl, že lidé v Polsku mají právo na veřejnoprávní vysílání a že vysílání, které TVP, ale také polské rádio a polská tisková agentura, předváděli v uplynulých letech, veřejnoprávní není,“ popsal. Na základě tohoto usnesení poté převzal kontrolu nad těmito médii tehdejší ministr kultury. „Ten je poté poslal do likvidace a jmenoval tam vlastní lidi, kteří jsou zodpovědní v právním subjektu za likvidaci podniku. A ti poté vyměnili klíčové vedení,“ dodal.

„Změna proběhla podle polského práva,“ prohlásil ministr spravedlnosti Adam Bodnar. „Ministr kultury uplatňuje skrze úřad vlastnická práva na televizi, rádio a agenturu. Toto své právo použil,“ dodal. Podle ústavního právníka Ryszarda Piotrowského z Varšavské univerzity nemůže usnesení Sejmu ministrovi nic nařídit.

Právo a spravedlnost podle Papadopulose kritizuje hlavně to, že televize byla převzata právě usnesením, které nemá takovou legislativní sílu, jako kdyby došlo ke změně zákona. „Současná vláda argumentuje tím, že pakliže by přijali zákon, pak by ho vetoval prezident Andrzej Duda. A toto veto nemá současná vláda jak přehlasovat,“ upřesnil.