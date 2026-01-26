OBRAZEM: Indie slaví Den republiky


před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters, Hindustan Times

Indie během oslav 77. výročí Dne republiky předvedla svou armádu. Indický premiér Nárendra Módí v Novém Dillí u této příležitosti přivítal předsedu Evropské rady Antónia Costu a předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou. Svátek připomíná 26. leden 1950, kdy začala platit nová ústava a ze země se stala demokratická republika. Den republiky je jedním z nejvýznamnějších státních svátků v Indii, píše server Hindustan Times.

Trump čelí výzvám k vyšetření střelby v Minneapolisu

Americký prezident Donald Trump čelí sílícím výzvám k důkladnému vyšetření okolností sobotního zastřelení 37letého Alexe Prettiho federálními imigračními agenty v Minneapolisu. Šéf Bílého domu v pondělí oznámil, že do Minnesoty posílá svého zmocněnce pro ochranu hranic. Osm zákonodárců z řad demokratů mezitím podepsalo petici za podání ústavní žaloby na ministryni vnitřní bezpečnosti Kristi Noemovou. Kritika postupu imigračních agentů ovšem zaznívá i od některých republikánů.
13:53Aktualizovánopřed 6 mminutami

Zimní bouře v USA má oběti. Způsobila výpadky elektřiny a problémy v dopravě

Devět mrtvých si vyžádala zimní bouře, která nyní sužuje značnou část Spojených států, informuje zpravodajský server NBC News. Dosud bylo v pondělí podle agentury Reuters zrušeno asi 3800 letů a více než tisícovka leteckých spojení nabrala zpoždění. V neděli bylo zrušeno více než jedenáct tisíc letů. S výpadky elektřiny se stále potýká více než 820 tisíc odběratelů, z toho přes čtvrt milionu v Tennessee, uvádí monitorovací server PowerOutage.us.
10:01Aktualizovánopřed 45 mminutami

„V bytě je jeden stupeň.“ Rusko zneužívá zimu jako zbraň proti Ukrajincům

Ruské útoky na ukrajinskou energetiku způsobily v napadené zemi humanitární krizi. Miliony lidí se v posledních týdnech ocitají bez elektřiny, tepla či vody. Moskva tento teror spouští v zimě každoročně, ten letošní je ale zatím nejhorší za celou válku, neboť ho Rusko načasovalo na období obzvlášť mrazivého počasí. Teploty v některých bytech se pohybují i kolem bodu mrazu. Experti – jako už mnohokrát předtím – upozorňují, že Moskva zřejmě porušuje mezinárodní právo a nejspíš se dopouští válečných zločinů.
před 54 mminutami

Indie během oslav 77. výročí Dne republiky předvedla svou armádu. Indický premiér Nárendra Módí v Novém Dillí u této příležitosti přivítal předsedu Evropské rady Antónia Costu a předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou. Svátek připomíná 26. leden 1950, kdy začala platit nová ústava a ze země se stala demokratická republika. Den republiky je jedním z nejvýznamnějších státních svátků v Indii, píše server Hindustan Times.
Ministerstvo zahraničí poskytne Ukrajině generátory za až deset milionů korun

Ministerstvo zahraničí poskytne elektrické generátory Ukrajině, vzhledem k rozpočtovému provizoriu maximálně za deset milionů korun. Na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
před 1 hhodinou

Na Slovensku začal nový proces v případu vraždy novináře Kuciaka

Obhájci obou zbylých stíhaných v případu vražd slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně u soudu zpochybnili obžalobu a shodně ji označili za nedůvodnou. Obžalovaní Marian Kočner a Alena Zsuzsová po začátku nového procesu odmítli přistoupit k uzavření dohody o vině a trestu se žalobcem, jejíž součástí by bylo i doznání. Soud zatím nevyslechl Kočnera ani Zsuzsovou a odpoledne hlavní líčení odročil na únor.
08:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou

ICE zkrátil výcvik agentů a posílil nábor

Zásahy federálních imigračních úřadníků v USA, které už vedly i ke smrti, vyvolávají protesty a kritiku. Výcvik agentů Úřadu pro imigraci a cla (ICE) je přitom oproti předchozím rokům kratší o polovinu, zároveň se počet příslušníků za poslední rok zdvojnásobil. Nový zájemci už nemusí získat jazykovou vybavenost a podle zjištění agentury AP mezi nimi také koluje vnitřní zpráva, že mohou vstupovat do soukromých obydlí bez soudního příkazu.
před 2 hhodinami

Izraelské jednotky v Pásmu Gazy našly tělo posledního rukojmího

Izrael v Pásmu Gazy našel a identifikoval tělo posledního rukojmího Hamásu, informovala v pondělí izraelská armáda. Podle ní tělo policisty Rana Gviliho bylo nalezeno při pátrání na hřbitově ve východní části města Gaza, napsal zpravodajský server The Times of Israel (ToI). Kabinet premiéra Benjamina Netanjahua dokončením pátrání podmiňoval omezené otevření hraničního přechodu Rafah mezi palestinským Pásmem Gazy a Egyptem.
00:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami
