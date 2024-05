Nová prezidentka Severní Makedonie oživila spor o název země. Nezákonné a nepřípustné, zní z Řecka

Gordana Siljanovská-Davkovová, nově zvolená prezidentka Severní Makedonie, vyvolala malou mezinárodní bouři. V inauguračním projevu totiž opakovaně nazývala svou vlast pouze Makedonií, čímž oživila téměř třicetiletý spor se sousedním Řeckem kvůli stejnojmenné řecké provincii, který až v roce 2019 ukončila dvoustranná dohoda. Prezidentku za to pokárala i Evropská unie.

Balkánská země vedla spor se sousedním Řeckem mnoho let. Až v roce 2019 došlo na kompromisní řešení v rámci dohod z Prespy, v jejichž důsledku se země přejmenovala na Severní Makedonii. Odměnou byl vstup do NATO a příslib, že Athény podpoří členství souseda v Evropské unii, které je stále v nedohlednu. Předsedkyně EU Ursula von der Leyenová nyní pohrozila, že má-li Severní Makedonie do Unie někdy vstoupit, musí uzavřené smlouvy ctít.

„Provokativní rozhodnutí nové prezidentky Severní Makedonie porušit oficiální znění přísahy a nazývat svou zemi jiným jménem je nezákonné a nepřípustné,“ zdůraznil řecký premiér Kyriakos Mitsotakis.