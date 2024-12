Newsroom ČT24: „Bojím se o sebe i rodinu,“ říká gruzínský novinář napadený během protestů

To potvrdil i reportér Ľubomír Smatana z Českého rozhlasu, který se z Gruzie nedávno vrátil. „Mluví se o tom, že jsou to lidé najatí nebo zaplacení. Buď jsou to bývalí policisté nebo pracovali jako ochranka. Jejich úkolem je vyvolat zmatek a mlátit lidi. Oni je ani nezatýkají, oni je prostě jenom zmlátí a odejdou.“ Smatana říká, že jednotlivci dostanou za takovou „práci“ čtyři sta až pět set larů za den – to je v přepočtu kolem čtyř tisíc českých korun.

Osobní zkušenost s napadením má i místní reportér s šestnáctiletou praxí Davit Tsagareli, který pracuje pro Rádio Svobodná Evropa. Bezpečnostní složky ho napadly 29. listopadu v sedm hodin ráno v průběhu živého vstupu. „V tu chvíli ke mně zleva přistoupil příslušník speciálních jednotek a udeřil mě do břicha. Ztratil jsem vědomí, snažil jsem se dýchat. Taky na mě křičel. Další jeho kolega mi dupl na nohu a při tom mi nadával. A další z nich mě kopl do nohy a smál se. Bylo to nesmírně ponižující,“ popisuje.