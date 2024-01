Němečtí zemědělci blokují silnice i některé přechody s Českem. Poblíž hranic se tvoří kolony

V Karlovarském kraji lze do Saska jet přes Kraslice nebo Vojtanov na Chebsku, volný by měl být i přechod v Kraslicích. Na Ústecku mohou řidiči volně přejíždět mezi Německem a Českem přes Horu Sv. Šebestiána na Chomutovsku a další přechody v regionu. Podle informací policie jsou tyto přejezdy stále volně průjezdné.

Čeští řidiči musí počítat s komplikacemi také na dálničním tahu, který spojuje Prahu s Drážďany. V okolí saského hlavního města znepřístupnili zemědělci i dálniční nájezdy. Podle vyjádření německé policie pro ČT by měl být přechod na dálnici D8 průjezdný. Traktory a další zemědělskou technikou blokují rovněž dálnice z Drážďan do Saské Kamenice a Lipska.

V bavorském městě Freyung se brzy ráno protestující shromáždili na parkovišti jednoho ze supermarketů, odkud se pomalou jízdou vydali v koloně k hraničnímu přechodu Philippsreut–Strážný. Ten byl v ranních hodinách dlouho neprůjezdný, na místě se utvořila zhruba dvoukilometrová kolona. Redaktorka ČT Nikol Coufalová však později uvedla, že na přechodu je situace už klidná.

Podle informací německé policie se může kolona tvořit zhruba čtyři kilometry od přejezdu na německé straně. Protestující zemědělci působili komplikace především tuzemským pendlerům, někteří z nich se museli otáčet a překračovat hranici náhradními trasami.

„Pendleři, kteří dojíždějí do Německa do zaměstnání, se v osobních autech obrací a vrací zpět. Nákladní vozy však stojí v koloně, která je přibližně kilometr dlouhá,“ připojila mluvčí.

Blokády hlásí německá média z celé země, mimo jiné z Hesenska, Saska-Anhaltska, Severního Porýní-Vestfálska nebo Meklenburska-Předního Pomořanska. Problémy se nevyhnuly ani Berlínu, do jehož centra zamířila kolona asi tří set traktorů. V hlavním městě se k zemědělcům přidali také řidiči nákladních vozů, kteří blokují hlavní tah u Braniborské brány v centru metropole.

Pokračovat budou i protesty na železnicích

„Dopravní komplikace se dají počínaje dneškem čekat během následujícího týdne,“ potvrdil v pondělí zpravodaj ČT v Německu Pavel Polák. Stávky avizovali také zástupci železničářských odborů, vlaky však v současné době stále jezdí. Do stávky za vyšší mzdy by měli strojvedoucí vstoupit od středy na tři dny, zpravodaj Polák však doplnil, že by se protest mohl protáhnout.