Německý Stuttgart postihl velký výpadek proudu

Město Stuttgart na jihozápadě Německa ve čtvrtek postihl velký výpadek proudu. Jeho příčina ani počet postižených zatím nejsou jasné. Nefungují ale mimo jiné některé semafory, dopravu proto na mnoha místech musí řídit policie. Ve Stuttgartu, který je metropolí spolkové země Bádensko-Württembersko, žije šest set tisíc lidí.
Semafory nefungují dle agentury DPA i na velkých křižovatkách ve městě. Kvůli výpadku proudu se na nějakou dobu zastavily také vozy městské dráhy Stadtbahn. Hasičský sbor podle DPA sdělil, že neeviduje žádný požár, sám je ale výpadkem postižený. Provozovatel přenosové sítě se zatím nevyjádřil. Regionální vlaky a příměstské vlaky S-Bahn jsou dál v provozu.
Příčina výpadku není jasná. Situace ale vyvolala asociaci s lednovým výpadkem proudu v Berlíně. Žhářský útok tam na čtyři dny připravil o elektřinu a teplo na sto tisíc lidí. Šlo o nejdelší výpadek elektřiny v hlavním městě v poválečné historii.