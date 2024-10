Některá ukrajinská města připomínají Hirošimu, popsal aktér Válečného zpravodaje

V rámci letošního festivalu dokumentů v Jihlavě se představuje snímek Válečný zpravodaj, který popisuje, jak vypadá práce zahraničního zpravodaje Českého rozhlasu Martina Dorazína ve válce na Ukrajině. Film zachycuje také to, jak lidé, kteří v zemi zůstali, v podmínkách konfliktu žijí. Nejvíce zničená města jsou na frontě, rakety však mohou doletět kamkoliv, a západ Ukrajiny je tak stejně ohrožený jako centrální nebo severní část země, popsal v Interview ČT24 Dorazín.

Na dokumentárním filmu pracovala skupina čtyř lidí, což bylo podle Dorazína výhodné kvůli evakuaci při případných nebezpečných situacích. Záběry totiž vznikaly na válečné linii a před možným rizikem je vždy varovali místní lidé. „Vědí, kdy je potřeba odjet. Nikdy to není na sto procent, ale jejich intuice a znalost terénu, prostředí a vojáků a ozývajících se zvuků je důležitá.“ Dorazín také zmínil, že bylo potřeba dodržovat nařízení vojáků, kteří si nepřáli natáčení například strategických míst.

Bylo také nebezpečné vysílat on-line přímo ze zón, kde se nacházel, jelikož se tím tak zpravodaj může prozradit. „Člověk se může stát cílem a cizinci a cizí novináři jsou pro Rusy lovnou zvěří stejně jako ukrajinští vojáci. A není potřeba na sebe v tom momentu upozorňovat.“ Z těchto důvodů své reportáže publikuje vždy až několik dní poté. „Všechno, co se natáčí a fotografuje, se zveřejňuje až po odjezdu,“ uvedl s tím, že to také ochrání lidi, kteří si přijdou například pro humanitární pomoc, kterou do zasažených míst rozváží.