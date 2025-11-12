Nejvyšší soud USA umožnil Trumpovi dále nevyplácet potravinovou pomoc


před 44 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejvyšší soud Spojených států prodloužil pozastavení platnosti soudního příkazu, který nařizoval administrativě prezidenta Donalda Trumpa vyplatit potravinovou pomoc 42 milionům Američanů. O rozhodnutí, které padlo v úterý tamního času, informovaly tiskové agentury.

Soud nižší instance a následně federální odvolací soud v Bostonu minulý týden rozhodl, že vláda musí v plné výši vyplatit potravinovou pomoc za listopad Američanům s nízkými příjmy. Nejvyšší soud však nařízení nejméně do úterního večera zablokoval, Trumpovi tak umožnil pomoc prozatím nevyplácet.

Nové opatření nejvyššího soudu umožní Trumpovi až do čtvrtka zadržovat přibližně čtyři miliardy dolarů (83 miliard korun) z Programu doplňkové výživové pomoci (SNAP), známého také jako potravinové lístky, poznamenala agentura Reuters.

Trumpova vláda nařídila státům nevyplácet potravinovou pomoc v plné výši
Americký prezident Donald Trump

Trumpova administrativa se ke konci října odklonila od desítky let trvající praxe, když uvedla, že chudým Američanům nevyplatí potravinové dávky za listopad, jelikož Kongres na program nevyčlenil peníze v důsledku platební neschopnosti federální vlády, takzvaného shutdownu. Předchozí administrativy během shutdownů financovaly potravinové dávky v plné výši.

Americký Senát v uplynulých dnech schválil návrh zákona, který ukončuje rekordně dlouhou platební neschopnost vlády. Ve středu by o něm měla hlasovat Sněmovna reprezentantů. Právní zástupci vlády dříve uvedli, že s ukončením shutdownu by pominula i potřeba pozastavit platnost soudního příkazu k vyplacení potravinové pomoci.

Senát USA odhlasoval konec shutdownu, posoudí jej Sněmovna reprezentantů
Budova amerického Kapitolu

