Návrat 80 procent Syřanů do vlasti můj cíl není, couvá po kritice Merz

Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že návrat 80 procent Syřanů z Německa do vlasti jako cíl zmínil na pondělním jednání prozatímní syrský prezident Ahmad Šará, nikoli on. Německá vláda vzala podle něj údaj na vědomí, je si ale vědoma dimenze takového úkolu. Za nejasný výrok z pondělní tiskové konference si Merz vysloužil kritiku. V Německu žilo na konci loňského roku s různým statusem přes 940 tisíc Syřanů, z těch v produktivním věku má zaměstnání zhruba polovina.
Merz po pondělním jednání s prozatímním syrským prezidentem Šaráem uvedl, že „v delší perspektivě příštích tří let“ by se 80 procent Syřanek a Syřanů, kteří se nyní zdržují v Německu, mělo vrátit do vlasti. Z projevu na tiskové konferenci se zdálo, že se jedná o společné přání Merze a Šary. V protokolu z tiskové konference ale kancléřův tiskový odbor citát upravil. Přání návratu 80 procent Syřanů je nyní jednoznačně připisováno pouze Šarovi.
Kancléř v úterý podle agentury DPA znovu zdůraznil, že o návratu 80 procent Syřanů do vlasti na společném jednání mluvil Šará. „Počet 80 procent navrátilců v průběhu tří let uvedl syrský prezident. Toto číslo jsme vzali na vědomí, jsme si ale vědomi dimenze takového úkolu,“ dodal.
Kritika ze všech stran
Merz si za výrok z tiskové konference, který později jeho úřad vyjasnil, vysloužil ostrou kritiku. Zazněla nejen z opozičních stran, ale i od koaličního partnera sociální demokracie (SPD), a dokonce i od poslanců jeho vlastní Křesťanskodemokratické unie (CDU).
Hospodářský institut DIW v úterý uvedl, že by pro německý pracovní trh znamenal odchod 80 procent Syřanů citelnou ránu. Podle předsedkyně představenstva Spolkové agentury práce Andreji Nahlesové se Syřané na tamním pracovním trhu dobře integrovali. Ozvala se například i asociace nemocnic, podle níž jsou Syřané jako lékaři i pečovatelé nepostradatelní.
V Německu žilo na konci loňského roku s různým statusem přes 940 tisíc Syřanů, většina do země přišla v uprchlické vlně v letech 2015 a 2016. Míra zaměstnanosti u Syřanů v produktivním věku činí 47 procent, u těch, kteří do SRN přišli v letech 2015 a 2016, dosahuje 60 procent. Pro srovnání – u německých občanů činí míra zaměstnanosti 71 procent.
Merz v projevu po jednání se Šaráem opakovaně zdůraznil, že válka v Sýrii skončila a že by se syrští uprchlíci měli podílet na obnově své země. Merz a Šará se v pondělí rovněž dohodli, že Německo a Sýrie vytvoří společnou operační skupinu, která bude pomáhat Syřanům při návratu z Německa do vlasti.
V prosinci 2024 padl v Sýrii autoritářský režim prezidenta Bašára Asada, a to pod tlakem ofenzivy povstalců z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS). Novým prezidentem se stal právě vůdce povstalců Šará. Skončila tím oficiálně i syrská válka, která začala už v roce 2011 a z domovů vyhnala miliony Syřanů.