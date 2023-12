Navalného převezli z trestanecké kolonie. Jeho tým neví, kde se nachází

Ruský opoziční politik Alexej Navalnyj, kterého režim šéfa Kremlu Vladimira Putina uvěznil, byl z trestanecké kolonie ve Vladimirské oblasti převezen na neznámé místo. Upozornila na to jeho mluvčí s tím, že politikův tým o něm už přes týden nemá žádné zprávy. Navalnyj si opakovaně stěžoval na přísné podmínky za mřížemi a pobyty na samotce za banální přestupky.

„Vedení této kolonie pak musí informovat jeho příbuzné nebo právníky do deseti dnů. Jak jsme ale u Alexeje pochopili, pro něj neplatí zákony. Jsme si jistí, že nikomu nedají vědět. A budou se ho snažit schovávat co nejdéle,“ dodala Jarmyšová.

„To hlavní pro nás je co nejdříve ho najít, protože právě teď je úplně sám a je doslova v rukou lidí, kteří se ho kdysi pokusili zabít. Nevíme tedy, čeho jsou schopni,“ podotkla Navalného mluvčí Kira Jarmyšová.

Navalnyj kritizoval i ruskou válku proti Ukrajině

Navalnyj byl od června 2022 odsouzen postupně na víc než dvacet let mimo jiné za „extremismus“ a svolávání protivládních demonstrací. Je nejvýraznější osobností téměř neexistující ruské opozice, čelil i pokusu o vraždu otrávením. S kritikou vládců Kremlu i ohledně agrese vůči Ukrajině nepřestal ani za mřížemi, přičemž tak často činil i ústy právníků. Tím, že za ním nemohou, ztratil i poslední možnost kontaktu se světem.

„Putin podrobuje mučení sousední zemi, a to jen proto, aby si udržel moc. Zabíjí tam lidi a hází do tohoto mlýnku na maso obrovské množství ruských občanů, kteří by jinak žili své normální životy a starali se o své rodiny,“ prohlásil vězněný politik například v září 2022.

Znepokojení už vyjádřily i Spojené státy. „Ruské vládě jsme sdělili, že je zodpovědná za to, co se stane panu Navalnému, když je ve vězení, a že se bude zodpovídat mezinárodnímu společenství,“ uvedl mluvčí americké diplomacie Matthew Miller.

Kreml v reakci uvedl, že neví, kde Navalnyj je, a odmítl americké vměšování do případu. „Bavíme se tu o jednom z vězňů, který byl podle zákona uznán vinným a teď si odpykává svůj trest. A považujeme jakékoliv zásahy do této věci včetně tlaku USA za nepřípustné,“ prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Navalnyj zmizel krátce po oznámení Putinovy kandidatury

Situace přichází necelý týden poté, co Putin oznámil svůj záměr pokračovat v čele Ruska. Podle Navalného je jeho věznění přímým důsledkem obav o politickou konkurenci vládce Kremlu a snah o znemožnění případné kandidatury právě opozičnímu politikovi, jakkoli se výsledky voleb v Rusku obecně považují za silně zmanipulované.

Navalného stoupenci po Putinově oznámení rozvěsili billboardy, které Rusům zdánlivě přály jen šťastný nový rok. QR kód na nich ale vedl na antiputinovské stránky.