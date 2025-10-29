NASA otestovala nadzvukový letoun. Sonický třesk by měl umět potlačit

3 minuty
Americká NASA oživuje myšlenku nadzvukového cestování. Její experimentální letoun X-59 má mít oproti dosavadním pokusům zásadní výhodu – díky konstrukci má být sonický třesk v podstatě neslyšitelný. První testovací let proběhl podle NASA dobře, nicméně zatím letoun nezkoušel přejít na nadzvukovou rychlost. Stroj by měl mít cestovní rychlost skoro patnáct set kilometrů v hodině ve výšce necelých sedmnácti kilometrů – to je zhruba o šedesát procent rychleji a o dost výš, než létají typická dopravní letadla.