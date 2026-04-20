Na Slovensku začal proces v případu výbuchu plynu z roku 2019

Na Slovensku začalo hlavní líčení s pěti obžalovanými v případu exploze plynu a následného požáru v obytném domě v Prešově. Při tragédii přišlo v roce 2019 o život osm lidí a dalších několik desítek bylo zraněno. Informovala o tom slovenská média.
Mezi obžalovanými jsou podle listu Korzár tři dělníci, dále bagrista a jeho nadřízený. U okresního soudu v Prešově čelí obžalobě z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, za který jim v případě prokázání viny hrozí až desetileté vězení.
Mohutný výbuch plynu a následné plameny vážně poškodily dvanáctipatrový panelový dům. Ten byl později zbourán, na jeho místě mezitím developer začal stavět nový dům.
Prokuratura podle Korzáru právní kvalifikaci skutku naposledy zmírnila na trestný čin spáchaný z nedbalosti. Důvodem jsou závěry znaleckého posudku, který zpochybnil původní vyšetřovací verzi, že tragédii způsobilo pouze poškození plynového potrubí při stavebních pracích u uvedeného domu.
Podle znalců klíčovou roli sehrálo také nepředvídatelné vniknutí plynu do panelového domu a jeho hromadění ve stavbě, ve které nebyly dřívější stavební úpravy realizovány v souladu s projektem.