Na Slovensku začal proces v případu výbuchu plynu z roku 2019


před 57 mminutami|Zdroj: ČTK

Na Slovensku začalo hlavní líčení s pěti obžalovanými v případu exploze plynu a následného požáru v obytném domě v Prešově. Při tragédii přišlo v roce 2019 o život osm lidí a dalších několik desítek bylo zraněno. Informovala o tom slovenská média.

Mezi obžalovanými jsou podle listu Korzár tři dělníci, dále bagrista a jeho nadřízený. U okresního soudu v Prešově čelí obžalobě z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, za který jim v případě prokázání viny hrozí až desetileté vězení.

Mohutný výbuch plynu a následné plameny vážně poškodily dvanáctipatrový panelový dům. Ten byl později zbourán, na jeho místě mezitím developer začal stavět nový dům.

Prokuratura podle Korzáru právní kvalifikaci skutku naposledy zmírnila na trestný čin spáchaný z nedbalosti. Důvodem jsou závěry znaleckého posudku, který zpochybnil původní vyšetřovací verzi, že tragédii způsobilo pouze poškození plynového potrubí při stavebních pracích u uvedeného domu.

Podle znalců klíčovou roli sehrálo také nepředvídatelné vniknutí plynu do panelového domu a jeho hromadění ve stavbě, ve které nebyly dřívější stavební úpravy realizovány v souladu s projektem.

04:55Aktualizovánopřed 3 mminutami
Ukrajina zasáhla ruskou rafinerii v Tuapse a dvě výsadkové lodě na Krymu

Ukrajina zasáhla ruskou rafinerii v Tuapse a dvě výsadkové lodě na Krymu

12:14Aktualizovánopřed 27 mminutami
Bulharské volby vyhrála strana exprezidenta Radeva, míří k absolutní většině

Bulharské volby vyhrála strana exprezidenta Radeva, míří k absolutní většině

10:51Aktualizovánopřed 28 mminutami
ČT a ČRo: Vládní návrh zasahuje do fungování a svobody veřejnoprávních médií

ČT a ČRo: Vládní návrh zasahuje do fungování a svobody veřejnoprávních médií

před 33 mminutami
Na Slovensku začal proces v případu výbuchu plynu z roku 2019

Na Slovensku začal proces v případu výbuchu plynu z roku 2019

před 57 mminutami
Ceny ropy a plynu prudce rostou po opětovném uzavření Hormuzského průlivu

Ceny ropy a plynu prudce rostou po opětovném uzavření Hormuzského průlivu

07:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Po silném zemětřesení zasáhly Japonsko první vlny tsunami

Po silném zemětřesení zasáhly Japonsko první vlny tsunami

10:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Předběžná škoda u požáru skladu plastů v Brně je 50 milionů

Předběžná škoda u požáru skladu plastů v Brně je 50 milionů

11:10Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Ukrajina zasáhla ruskou rafinerii v Tuapse a dvě výsadkové lodě na Krymu

V ruském černomořském přístavu v Tuapse vypukl po rozsáhlém ukrajinském dronovém útoku požár, uvádějí ruské telegramové kanály. O dronovém útoku na přístav informovaly také místní úřady. Ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) zároveň oznámila, že v noci na neděli na Ruskem nelegálně anektovaném Krymu zasáhla dvě velké ruské výsadkové lodě a radar. Ruské armádě tak údajně způsobila škodu ve výši asi 155 milionů dolarů (3,2 miliardy korun). Rusko v noci na pondělí pokračovalo v náletech na ukrajinské civilisty.
12:14Aktualizovánopřed 27 mminutami

Bulharské volby vyhrála strana exprezidenta Radeva, míří k absolutní většině

V nedělních parlamentních volbách v Bulharsku po sečtení drtivé většiny hlasů vede s téměř 45 procenty hlasů uskupení Progresivní Bulharsko bývalého prezidenta Rumena Radeva. Podle propočtů bulharských médií by výsledek měl straně stačit na získání absolutní většiny v Národním shromáždění. Jednoznačné vítězství Progresivního Bulharska by tak mohlo ukončit období politické nestability v zemi. Radev odmítá vojenskou pomoc Ruskem napadené Ukrajině.
10:51Aktualizovánopřed 28 mminutami

Na Slovensku začal proces v případu výbuchu plynu z roku 2019

Na Slovensku začalo hlavní líčení s pěti obžalovanými v případu exploze plynu a následného požáru v obytném domě v Prešově. Při tragédii přišlo v roce 2019 o život osm lidí a dalších několik desítek bylo zraněno. Informovala o tom slovenská média.
před 57 mminutami

Ceny ropy a plynu prudce rostou po opětovném uzavření Hormuzského průlivu

Ceny ropy prudce rostou. Děje se tak poté, co se zvýšilo napětí mezi USA a Íránem a Teherán znovu uzavřel Hormuzský průliv. Severomořská ropa Brent kolem 7:00 zdražovala o 5,4 procenta k 95,30 dolaru za barel, americká lehká ropa WTI přidávala téměř šest procent k 88,80 dolaru za barel. Stoupá i velkoobchodní cena plynu pro evropský trh. Klíčový termínový kontrakt s dodáním příští měsíc kolem 7:45 SELČ ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku přidával 7,6 procenta na 41,70 eura za megawatthodinu (MWh).
07:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Po silném zemětřesení zasáhly Japonsko první vlny tsunami

Severovýchodní pobřeží Japonska v pondělí zasáhlo zemětřesení o síle 7,4 stupně, uvedly podle agentur dopoledne SELČ místní úřady. Japonská meteorologická služba (JMA) vydala varování před až třímetrovou vlnou tsunami. První vlny již zasáhly pobřeží země, zatím jsou ale výrazně menší – nejvyšší byla zaznamenána ve městě Kudži a dosahovala asi 80 centimetrů. JMA varovala, že se očekává náraz dalších tsunami. Zemětřesení bylo dle agentury AFP tak silné, že otřáslo i výškovými budovami v Tokiu vzdáleném stovky kilometrů.
10:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Velryba uvázlá na severu Německa se dokázala osvobodit a plave zátokou

Velryba uvázlá od března na mělčině na severu Německa se dokázala vyprostit a plave zátokou. Bylo to vidět na živých záběrech, které přenášela řada německých médií. Mladému keporkakovi zvanému Timmy pomohla zřejmě zvýšená hladina Baltského moře a možná i koryto, které v neděli vyhloubili členové iniciativy usilující o záchranu zvířete.
09:03Aktualizovánopřed 2 hhodinami

VideoÍrán může být po válce agresivnější, říká Telička. Je dál od jaderné bomby, míní Landovský

„V tuto chvíli je velmi diskutabilní, jestli byl (íránský) režim oslaben,“ uvedl v Duelu ČT24 bývalý eurokomisař a poslanec Evropského parlamentu Pavel Telička. Existuje podle něj také možnost, že Írán bude ještě „agresivnější“, než tomu bylo doposud. „Z hlediska dlouhodobé perspektivy nejsem příliš velkým optimistou,“ dodal. Primárních cílů útoku na Írán, tedy oddálit tuto blízkovýchodní zemi od jaderné bomby, bylo podle bývalého velvyslance při NATO Jakuba Landovského dosaženo. „Změna režimu jako sekundární cíl se nepovedla,“ připustil ale. Kromě války v Íránu probrali hosté debaty moderované Danielem Takáčem také opakovaná vyjádření některých amerických představitelů týkající se možnosti odchodu USA z NATO a obchodní vztahy mezi EU a Spojenými státy.
před 4 hhodinami

Těla dětí nalezená na hřbitově nepatřila obětem zločinů, uvedla trinidadská premiérka

Těla padesáti malých dětí a šesti dospělých objevená v sobotu na hřbitově v Trinidadu a Tobagu jsou ostatky, které si nikdo nevyzvedl, nešlo o oběti vražd, oznámila předsedkyně vlády ostrovního státu Kamla Persadová-Bissessarová.
před 7 hhodinami
