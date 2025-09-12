Americká softwarová společnost Microsoft se vyhnula pokutě od Evropské komise za zneužívání svého dominantního postavení na trhu v souvislosti s aplikací Teams. S komisí se dohodla na závazcích, které slíbila splnit. Unijní exekutivě se nelíbilo, že firma svazuje svůj nástroj pro chatování a videohovory Teams se sadou kancelářských programů Office.
Microsoft se vyhnul pokutě EU, slíbil oddělit Teams od programů Office
„Evropská komise přijala závazky společnosti Microsoft, které se týkají řešení obav EU v oblasti hospodářské soutěže v souvislosti s její oblíbenou platformou pro týmovou spolupráci Teams. Tyto závazky budou od nynějška právně závazné podle antimonopolních pravidel EU,“ informovala Komise.
„Závazky se týkají obav Komise souvisejících s vázáním aplikace Microsoft Teams na oblíbené aplikace Word, Excel, PowerPoint a Outlook, které jsou součástí balíčků Office 365 a Microsoft 365 pro firemní zákazníky,“ dodala.
Americká společnost podle unijní exekutivy mimo jiné slíbila, že zpřístupní verze těchto balíčků bez aplikace Teams a za sníženou cenu, umožní zákazníkům s dlouhodobými licencemi přejít na balíčky bez aplikace Teams či umožní zákazníkům přesunout svá data z aplikace Teams, aby usnadnila používání konkurenčních řešení.
„Tyto závazky pomohou obnovit spravedlivou hospodářskou soutěž a otevřou trh pro další poskytovatele komunikačních nástrojů v Evropě,“ doplnila Komise. Závazky zůstanou v platnosti po dobu sedmi let.
Na Microsoft si kvůli svazování produktů v roce 2020 stěžoval provozovatel aplikace pro pracovní komunikaci Slack. Tu tehdy koupila americká společnost Salesforce.
V červenci 2023 EK oznámila, že na základě tehdejších poznatků začala společnost Microsoft vyšetřovat. Následně v roce 2024 uvedla, že postup Microsoftu je možná nezákonný a že firma bude muset nabídnout více ústupků, aby jeho podnikání bylo v souladu s evropskými zákony.