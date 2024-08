Maďarsko omezuje podporu ukrajinským uprchlíkům

Maďarské úřady začínají zavádět do praxe nový zákon, který se výrazně dotýká životů části ukrajinských uprchlíků. Legislativa, která vstoupila v platnost přesně před týdnem, zpřísňuje podmínky pro jejich přístup k hrazenému ubytování. Nyní jej mohou využít už jen ti z oblastí přímo postižených vojenskými operacemi, do nichž Maďarsko řadí 13 z celkem 24 ukrajinských oblastí, dále pak hlavní město Kyjev a Ruskem obsazený poloostrov Krym.

„Nikdo nám nic neřekl. Jestli nám někdo pomůže, nebo jestli tu zůstaneme s dětmi spát až do rána. Nevíme, co s námi bude,“ říká Anna Lakatošová, ukrajinská uprchlice v Maďarsku.

Tyto rodiny přišly do země ze Zakarpatí na západě Ukrajiny, jejich situaci však komplikuje příslušnost k romské menšině. Vedle ukrajinského mají totiž i maďarské občanství. Nemohou tak o azyl žádat jinde v Evropě, návratu na Ukrajinu se však chtějí kvůli obavám o děti vyhnout.

„Bomby tam sice nepadají, ale odvádí nám chlapce do války. Je jim pouhých sedmnáct nebo osmnáct let,“ popisuje další z uprchlic Anita Davidová. Lakatošová dodala, že její starší sestra před nedávnem pochovala 21letého syna.

Tisíce lidí se statutem dočasné ochrany

V Maďarsku má nyní dočasnou ochranu 31 tisíc Ukrajinců. Po změně podmínek se bez ubytování ocitly zhruba tři tisíce z nich. „Obvoláváme velké charity a zjišťujeme, jestli nemají nějaké nouzové ubytování. Ale zdá se, že nic nemají,“ přiblížila ředitelka pro uprchlíky z Maďarského helsinského výboru Aniko Bakonyiová.

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky už vyzval maďarskou vládu, aby rozhodnutí přehodnotila. Podle zástupkyně úřadu pro střední Evropu Giulie Naboniové návrat do země původu je a musí zůstat základním právem. „Ale mělo by to být informované rozhodnutí a plně dobrovolné, nikoliv vynucené,“ upozornila.

Pověřenec maďarské vlády pro uprchlíky Norbert Pal změnu hájí jako přiměřenou. Ti, kteří se chtěli v Maďarsku postavit na vlastní nohy, to podle něj dokázali. Část vysídlených Ukrajinců si skutečně platí vlastní bydlení. Kdo to nedokáže, musí následně spoléhat na pomoc rodiny nebo dobrovolníků a charity. Stabilitu tak hledá v době války jen velmi obtížně.