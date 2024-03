Lipavský jednal v Japonsku o bezpečnosti. Tokio se obává čínské rozpínavosti

„V tom smyslu se všichni snaží zasazovat o to, abychom udrželi – a to je pozice jak česká, tak japonská – status quo. Aby nedošlo k žádné vojenské eskalaci,“ upozornil ministr Lipavský. V Japonsku má podle expertů tato hrozba velmi reálné obrysy, kupříkladu v nejzápadnější části země se chystají na možnost otevřeného konfliktu mezi Čínou a Tchaj-wanem.

Podle bezpečnostních expertů a politiků, s nimiž Lipavský jednal, doléhají v dnešním světě konflikty i do vzdálenějších oblastí – třeba otřesy ruské války proti Ukrajině doléhají až Dálný východ, neboť Moskvu vyzbrojuje i Pchjongjang. Vliv platí i v obráceném směru – jakýkoli konflikt v blízkosti důležitých obchodních cest v Indo-Pacifiku by pocítila Evropa.

Tchajwanské pobřežní hlídky jsou na pozoru. Čína posílá do společných vod další lodě

„Když na Tchaj-wanu křičí o pomoc, tak je to tady slyšet,“ prohlásil starosta ostrova Jonaguni Keniči Izokazu. Z ostrova je to na Tchaj-wan zhruba sto kilometrů, místní se proto obávají, že by se v případě války museli připravit na příliv běženců. V kontejnerech už mají i nachystané zásoby trvanlivého jídla.

Velitel krizových příprav na ostrově Kodži Sugama se domnívá, že by nachystané potraviny vydržely den, možná dva. Japonská armáda už na Jonaguni nacvičovala i nouzové evakuace, pro Tokio je ale takový scénář „zcela extrémní“. Vláda se prý zabývá hlavně tím, jak omezit závislost na dodávkách zboží z Číny.

V tomto ohledu prý plně souzní s českou stranou. „Největším tématem ve vztahu k Číně je omezování ekonomických závislostí,“ doplnil Lipavský. V Japonsku proto s podporou tamní vlády ani ne před dvěma týdny otevřel novou továrnu největší světový výrobce polovodičových čipů, který sídlí právě na Tchaj-wanu.