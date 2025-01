Kyjev kritizuje neochotu ukončit závislost na ruském plynu. Podle Fica Moskva splní závazky

Podle slovenského premiéra Roberta Fica se ruský vůdce Vladimir Putin zaručil, že Moskva dostojí svým závazkům ohledně dodávek plynu. Fico to sdělil poslancům evropského výboru slovenského parlamentu, před nimiž hovořil o své nedávné cestě do Moskvy. Současně označil Rusko za spolehlivého dodavatele energetických surovin, byť v minulosti dodávky plynu na Slovensko krátilo. Fico také znovu kritizoval Ukrajinu. Ta reagovala, že neochota „jistých politiků“ ukončit závislost na ruském plynu je skutečným problémem.

„ Rusko bylo vždy spolehlivým partnerem, co se týče dodávek energií. Nikdy nás neobelhalo, na rozdíl od Ukrajiny,“ prohlásil Fico. Gazprom přitom v minulosti opakovaně krátil dohodnuté dodávky plynu na Slovensko, které má uzavřenou smlouvu o tranzitu do roku 2034.

Fico sdělil, že jeho prosincová cesta do Moskvy neznamená změnu zahraničně-politické orientace Slovenska, jak to tvrdí například slovenská opozice.

Fico dále poslance evropského výboru slovenského parlamentu informoval o tom, že Gazprom po zastavení tranzitu plynu přes Ukrajinu dodá plyn na Slovensko jiným způsobem. Podle odborníků by mohl využít například plynovod TurkStream, který vede z Ruska do Turecka a na Balkán.

Bratislava podle Fica připravovala s Kyjevem řešení, že by na Slovensko proudil přes Ukrajinu plyn z Ázerbájdžánu, který by surovinu vyměnil s Ruskem. Slovensko rovněž navrhovalo možnost, že by bylo vlastníkem kupovaného ruského plynu už na ukrajinském území, a nikoliv na vlastních hranicích, jak to vyplývá z nynějšího kontraktu s Gazpromem. Fico tvrdil, že obě alternativy Zelenskyj odmítl.

Kyjev zastavení tranzitu ruského plynu po ukončení pětiletého kontraktu mezi Naftohazem a Gazpromem zdůvodnil národní bezpečností, protože Moskva prodejem surovin částečně financuje své válečné tažení.

Fico opět pohrozil odvetnými opatřeními, pokud zůstane v platnosti ukrajinské rozhodnutí neprodloužit tranzit ruského plynu. Už ve čtvrtek po jednání s eurokomisařem pro energetiku Danem Jörgensenem uvedl, že recipročním opatřením vůči Kyjevu může být zastavení humanitární pomoci na Ukrajinu i snížení či odnětí dávek pro ukrajinské uprchlíky. Fico se rovněž zmínil o možnosti zastavení dodávek elektřiny na Ukrajinu a také o tom, že při jednáních v EU týkajících se Kyjeva použije Bratislava své právo veta. Zelenskyj už koncem roku Fica obvinil, že otevřel druhou energetickou frontu proti Ukrajině na pokyn Putina.