Kvůli odvodům do armády propukly potyčky v ukrajinském městě

V ukrajinském městě Vinnycja vypukly v noci na sobotu potyčky mezi policií a místními obyvateli. Stovky lidí se sešly u stadionu, na kterém vojáci z náborového střediska shromáždili stovku tamních mužů, aby je odvedli do armády. Demonstrující ženy požadovaly propuštění svých příbuzných, uvedla ukrajinská média. Vinnycja se nachází asi 250 kilometrů jihozápadně od Kyjeva.

Policisté podle očitých svědků použili k rozehnání demonstrace pepřové spreje, slzný plyn a také zatýkali protestující. Po výzvách k rozchodu kvůli zákazu nočního vycházení ve městě část demonstrantů odešla domů, ale asi dvě desítky lidí hlídkovaly u stadionu do tří do rána. Asi o dvě hodiny později začali mobilizované muže ze stadionu odvážet, píše server Meduza.

Hned po vpádu ruských vojsk z 24. února 2022 Ukrajina vyhlásila mobilizaci a do ozbrojených sil vstoupilo i mnoho dobrovolníků. Nadšení od té doby postupně opadlo. Povolávání do armády rozděluje společnost a tisíce mužů v branném věku uprchly ze země, aby unikly nasazení do války.

Na pozadí války s Ruskem, která trvá už více než tři roky, se ukrajinská veřejnost podle médií mnohdy nepřátelsky staví k pracovníkům náborových středisek, známých pod ukrajinskou zkratkou TCK (teritoriální centra doplňování ozbrojených sil), a stěžuje si na nezákonné způsoby získávání nových vojáků k doplnění ztrát ve stárnoucích a čím dál vyčerpanějších jednotkách.

Slovem loňského roku se podle slovníku moderní ukrajinštiny stal výraz „busifikace“ označující zátahy verbířů z TCK na muže v mobilizačním věku, které násilím nahánějí do mikrobusů, čili takzvaných busíků, napsal před časem server Meduza.