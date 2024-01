Krajně pravicová strana NPD nemá nárok na státní peníze, rozhodl německý soud

Krajně pravicová Národnědemokratická strana Německa (NPD), která nyní vystupuje pod názvem Die Heimat (Vlast), bude kvůli svým protiústavním cílům na šest let vyloučena ze státní finanční podpory. Podle agentury DPA o tom v úterý rozhodl Spolkový ústavní soud v Karlsruhe. Strana rozhodnutím soudu přichází o daňové výhody a finanční příspěvky.

Strana úterní verdikt podle DPA komentovala nevzrušeně. „Ano, není to pro nás hezké, ale kdo si myslí, že nás to vyřadí ze hry a zastaví nás, ten se silně mýlí,“ vzkázal předseda strany Frank Franz. Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová rozhodnutí soudu uvítala s tím, že vysílá jasný signál. „Náš demokratický stát nefinancuje žádné nepřátele ústavy,“ řekla.

NPD, která se loni v červnu přejmenovala, nedostává peníze od státu už od roku 2021, a to na základě slabých volebních výsledků. Možnost vyloučení NPD či nástupnických stran ze státního financování na šest let se otevřela poté, co se s tímto návrhem na ústavní soud obrátily Spolkový sněm, Spolková rada a spolková vláda.

Učinily tak poté, co v roce 2017 ústavní soud podruhé odmítl úplný zákaz NPD. Podle soudu totiž neexistovaly žádné indicie k tomu, že by strana mohla prosadit své cíle, které jsou v rozporu se základními ústavními hodnotami.

V Německu mohou strany dostávat od státu příspěvky na svou činnost, například na volební kampaň. Objem státního financování se vypočítává na základě určitého klíče, který zohledňuje mimo jiné volební zisky. Aby měla strana na peníze od státu nárok, musí dosáhnout minimálních zisků v posledních zemských, spolkových a evropských volbách.