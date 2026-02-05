Korunu poškozenou při loupeži v Louvru půjde restaurovat do původního stavu


před 48 mminutami|Zdroj: ČTK

Korunu císařovny Evženie (Eugénie) poškozenou při nedávné loupeži v pařížském muzeu Louvre bude možné zcela restaurovat do původního stavu. Podle agentury AFP to ve středu oznámilo muzeum, ze kterého loni v říjnu odnesli čtyři pachatelé šperky v hodnotě asi 88 milionů eur (zhruba 2,1 miliardy korun). Poničený šperk při útěku ovšem upustili na zem. Podle restaurátorů však zůstala jeho struktura téměř nepoškozená.

Korunu poslední francouzské císařovny nalezli vyšetřovatelé na zemi vedle budovy slavného pařížského muzea, podle instituce byla rozdrcená a značně zdeformovaná. Zástupci muzea doplnili, že pachatelé korunu poškodili při vyjmutí ze skleněné vitríny v Apollonově galerii, kde byla spolu s dalšími ukradenými šperky vystavena.

Podle muzea na koruně navzdory poškození nechybí téměř žádná z jejich součástí, kromě jednoho z osmi zlatých orlů obepínajících šperk. Na svém místě zůstalo také všech 56 smaragdů a většina z 1354 drobných diamantů, jimiž byla koruna ozdobená. AFP píše, že se ztratilo jen přibližně deset diamantů.

Safíry z Cejlonu? Loupež v Louvru připomněla koloniální dluhy
Diadém císařovny Eugénie zdobený perlami

Certifikovaného restaurátora zvolí muzeum ve výběrovém řízení. Vzhledem k „symbolickému, ale také bezprecedentnímu charakteru takové restaurace a k pozoruhodné specifičnosti restaurovaného předmětu“ bude na práce podle Louvru dohlížet výbor odborníků. Jeho šesti členům předsedá ředitelka muzea Laurence des Carsová.

O osudu korunky hovořila des Carsová již několik dní po loupeži před senátním výborem pro kulturu. Už tehdy uvedla, že její restaurování je sice náročné, ale možné. Pařížská prokurátorka Laure Beccuauová na konci října zmiňovala, že pracovníci muzea restauraci předmětu popisovali jako obtížnou.

Osm vzácných šperků se dosud nepodařilo najít

Podle záznamu z bezpečnostních kamer čtyři zloději převlečení za dělníky přijeli 19. října ráno k muzeu. Dva z nich krátce po začátku otevírací doby pomocí výsuvného žebříku vystoupali do prvního patra, rozbili okno a vnikli dovnitř. Tam pohrozili neozbrojené bezpečnostní službě, pak rozřízli vitríny a uloupili vzácné šperky. Další dva pachatelé zůstali před muzeem, které následně všichni opustili stejnou cestou, kterou do něj vnikli, a pak odjeli na skútrech. Celá akce netrvala déle než osm minut. Po rozsáhlém pátrání byli pravděpodobní pachatelé zadrženi loni v listopadu.

Osm vzácných šperků, které se pachatelům z muzea podařilo odnést, se zatím nepodařilo najít. Loupež vyvolala světovou pozornost a ve Francii také politickou a mediální bouři kvůli nedostatečné ochraně uměleckých děl.

Pařížský Louvre po krádeži šperků umístil na okna mříže
Pařížské muzeum Louvre

Šperk nechal Napoleon III. vyrobit pro svou manželku u příležitosti světové výstavy v roce 1855. Louvre, nejnavštěvovanější muzeum světa, jej zakoupilo v roce 1988. Podle AFP je jednou z mála dochovaných korun francouzských panovnic.

Výběr redakce

Muže, který chtěl předloni zabít Trumpa, poslal soud na doživotí do vězení

Muže, který chtěl předloni zabít Trumpa, poslal soud na doživotí do vězení

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Babiš jednal s Meloniovou o konkurenceschopnosti či migraci

Babiš jednal s Meloniovou o konkurenceschopnosti či migraci

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Jednání mezi USA a Íránem začne dle Teheránu v pátek, visel nad ním otazník

Jednání mezi USA a Íránem začne dle Teheránu v pátek, visel nad ním otazník

před 5 hhodinami
Babišova vláda ustála hlasování o vyslovení nedůvěry

Babišova vláda ustála hlasování o vyslovení nedůvěry

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
V návrat už skoro nedoufají. Trojici sester vyhnala z Donbasu válka

V návrat už skoro nedoufají. Trojici sester vyhnala z Donbasu válka

před 6 hhodinami
Trumpova vláda stáhne z Minnesoty sedm set imigračních agentů, oznámil Homan

Trumpova vláda stáhne z Minnesoty sedm set imigračních agentů, oznámil Homan

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Izraelské údery zabily v Pásmu Gazy přes dvě desítky lidí, píší agentury

Izraelské údery zabily v Pásmu Gazy přes dvě desítky lidí, píší agentury

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
V Abú Dhabí skončil první den druhého kola jednání USA, Ruska a Ukrajiny

V Abú Dhabí skončil první den druhého kola jednání USA, Ruska a Ukrajiny

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Šéf OSN uvedl, že konec platnosti smlouvy Nový START nemohl přijít v horší dobu

Konec platnosti smlouvy Nový START mezi Spojenými státy a Ruskem nemohl přijít v horší dobu, uvedl generální tajemník OSN António Guterres. Smlouva týkající se omezení počtu jaderných hlavic a jejich nosičů přestala platit ve čtvrtek v 01:00 SEČ a podle Guterrese to znamená závažný okamžik, píše agentura AFP.
před 1 mminutou

Korunu poškozenou při loupeži v Louvru půjde restaurovat do původního stavu

Korunu císařovny Evženie (Eugénie) poškozenou při nedávné loupeži v pařížském muzeu Louvre bude možné zcela restaurovat do původního stavu. Podle agentury AFP to ve středu oznámilo muzeum, ze kterého loni v říjnu odnesli čtyři pachatelé šperky v hodnotě asi 88 milionů eur (zhruba 2,1 miliardy korun). Poničený šperk při útěku ovšem upustili na zem. Podle restaurátorů však zůstala jeho struktura téměř nepoškozená.
před 48 mminutami

Muže, který chtěl předloni zabít Trumpa, poslal soud na doživotí do vězení

Muže, který chtěl v roce 2024 zabít Donalda Trumpa na golfovém hřišti na Floridě, poslal ve středu soud na doživotí do vězení, informují agentury AP a Reuters. Úmysl Ryana Routha během kampaně před prezidentskými volbami, které Trump následně vyhrál, tehdy překazila ochranka.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Zelenskyj: Ve válce padlo 55 tisíc ukrajinských vojáků, velký počet je pohřešován

Za téměř čtyři roky obrany proti ruské agresi padlo podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského kolem 55 tisíc ukrajinských vojáků, velký počet jich je pohřešován. Řekl to v rozhovoru s televizí France 2. Odhady západních odborníků o počtu padlých Ukrajinců ve válce vyvolané Ruskem jsou o poznání vyšší.
před 4 hhodinami

Babiš jednal s Meloniovou o konkurenceschopnosti či migraci

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) jednal ve středu v Římě s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Debatovali například o evropské konkurenceschopnosti, migraci, energetice či obraně. Premiérku Babiš pozval na návštěvu Česka. Předseda vlády se setkal také s místopředsedou tamní vlády a ministrem dopravy Matteem Salvinim.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Jednání mezi USA a Íránem začne dle Teheránu v pátek, visel nad ním otazník

Nad chystaným pátečním jednáním mezi Íránem a Spojenými státy v Ománu visel podle médií v uplynulých hodinách otazník. Ve středu večer však íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí informoval, že jednání začnou v pátek dopoledne. Agentuře Reuters následně konání rozhovorů potvrdil i nejmenovaný americký představitel.
před 5 hhodinami

Rusové v Družkivce zasáhli trh, úder má nejméně sedm obětí

Nejméně sedm lidí zabily a patnáct zranily středeční ruské útoky na obec Družkivka v Doněcké oblasti, oznámil šéf regionální správy Vadym Filaškin na telegramu. Dříve informoval o osmi zraněných. Rusové podle něj kazetovou municí zasáhli trh, kde se ráno shromažďují lidé. V Chersonské oblasti zabila ruská armáda dva lidi, uvedla prokuratura. Agentura AFP informovala o dvou obětech ruských útoků také v Dněpropetrovské oblasti. O zabitých a raněných civilistech po ruských útocích informovaly úřady i v dalších ukrajinských regionech.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

V návrat už skoro nedoufají. Trojici sester vyhnala z Donbasu válka

Na Ukrajině žije mimo své domovy už přes čtyři a půl milionu lidí. Kromě nízkých příjmů řeší především problémy s náhradním ubytováním a nedostatkem pracovních příležitostí. Štáb ČT navštívil v Kirovohradské oblasti tři sestry, které se před několika měsíci evakuovaly z frontové oblasti nad Pokrovskem.
před 6 hhodinami
Načítání...