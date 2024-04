Kiska volby hodnotí jako zásadní, Gašparovič ne. Prezident musí přinést klid, říká Schuster

Tereza Rozalie Vochozková

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24

Slovenští exprezidenti Ivan Gašparovič, Andrej Kiska a Rudolf Schuster

Slovenská společnost se dle bývalého slovenského prezidenta Rudolfa Schustera začíná vlivem politiků rozdělovat. Nová hlava státu tak podle něj musí nastolit klid a vytvářet podmínky, aby opozice a vláda začaly spolupracovat. Také exprezident Slovenska Ivan Gašparovič míní, že by měla hlava státu hledat konsenzus. Její pravomoci jsou k tomu dostačující, nicméně by ocenil, kdyby měla legislativní pravomoc. Letošní volby podle něj přelomové nejsou. Další bývalý prezident Slovenska Andrej Kiska je však hodnotí jako zásadní. Prezident má podle něj silný mandát, protože je volený přímo občany.

Ivan Gašparovič míní, že prezident by měl hledat konsenzus. Má možnost vymezovat se vůči vládě a formovat politiku celé země, podotkl. Pravomoci slovenské hlavy státu jsou podle něj dostačující, záleží však na osobnosti prezidenta, jak jich využije či nevyužije. Gašparovič by nicméně ocenil, kdyby měl i prezident legislativní pravomoc. „Aby i on mohl předkládat zákony Národní radě,“ uvedl. To by dle Gašparoviče mohl využít v případě, kdy vláda a poslanci neakceptují požadavky slovenských občanů. Letošní prezidentské volby podle něj přelomové nejsou. „Všichni deklarují, že naše ukotvení v rámci Evropské unie a NATO je bezpečné. Myslím, že jinak to v tomto světě ani nejde,“ dodal.

Bývalí slovenští prezidenti Ivan Gašparovič a Andrej Kiska byli hosty v pořadu Interview ČT24 (zdroj: ČT24)

Kiska: Každá země se hýbe v sinusoidách Dle Andreje Kisky se jedná o volby zásadní. Hlava státu by měla umět vyvažovat vládu, být konstruktivní a zdravou protiváhou, co se týče vnitropolitické i zahraniční situace, míní.

„Jsme parlamentní republikou, máme vytvořený systém brzd a protivah. Máme parlament, vládu, prezidenta, soudní moc. Tyto čtyři mocenské složky mají vytvořena pravidla, která mohou použít,“ popsal. Tak je to podle něj nastaveno správně. Na druhou stranu má dle Kisky prezident silný mandát, protože je volený přímo občany. „Právě jeho hlas je to nejdůležitější, co může použít,“ soudí. K současné situaci v zemi Kiska poznamenal, že nemá pocit, že by se dělo něco tragického. „Každá země se hýbe v sinusoidách. Jsou období, kdy jsme všichni nadšení, jakou máme vládu a jakého máme prezidenta. A potom jsou období, kdy je část demokratické společnosti zklamaná,“ konstatoval.

Bývalý prezident Slovenské republiky Rudolf Schuster k prezidentským volbám (zdroj: ČT24)