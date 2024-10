Kandidáti na amerického prezidenta se zaměřili na Afroameričany

Kandidáti do Bílého domu Kamala Harrisová a Donald Trump těsně před americkými volbami cílí na černošské voliče. Poslední průzkumy ukazují rozkolísanou podporu u této etnické menšiny, která dříve tradičně hlasovala pro demokraty. Především u mladších černošských mužů roste popularita kandidáta republikánské strany. Afroamerické komunity jsou přitom velmi početné v nejdůležitějších státech, které letošní prezidentské volby rozhodnou, jako jsou Pensylvánie nebo Georgia.

Politolog Univerzity Oregon Chandler James přiblížil přístup republikánského kandidáta: „Trump se jich ptá, co mohou ztratit. Demokraté byli u moci roky a nespravedlnosti přetrvávají, tak proč by to neměli zkusit s ním?“

Černošské obyvatelstvo tradičně volí demokraty. I podle posledních průzkumů drtivá většina této komunity dá hlas Kamale Harrisové. Stranu úřadující viceprezidentky ale znepokojuje kolísání podpory u černošských mužů. Pokud trend nezastaví, může ona jen ztratit, zatímco její protikandidát jen získat.

Roli hraje i migrační krize

„Jedním z důvodů, proč budu volit Trumpa, je má nespokojenost s ochranou hranic. Věřím, že by se tím měli skutečně zabývat,“ řekl například obyvatel Georgie Billy Plum.

Trumpova imigrační politika rezonuje v části černošské menšiny už roky. Nemálo jejích členů vidí v nelegálně přicházejících lidech ze střední Ameriky a Karibiku konkurenci. Jsou přesvědčeni, že přistěhovalci obsazují méně kvalifikovaná místa, která byla původně obsazovaná právě černošskou komunitou. A pak je tu ještě otázka náboženství a Trumpovo tažení za omezení potratů.