Kalifornie chystá odpor vůči Trumpovi, ve hře je „měkké odtržení“

„Budeme spolupracovat s nastupující administrativou a chceme, aby prezident Trump úspěšně sloužil všem Američanům,“ uvedl Newsom ve svém prohlášení podle agentury AP. „Ale když dojde k překročení pravomocí, když budou ohroženy životy, lidská práva a svobody, budeme jednat,“ dodal.

Kalifornský generální prokurátor Rob Bonta zdůraznil, že jeho úřad bude chránit přistěhovalce, a také oznámil návrh zákona, jehož cílem je posílit reprodukční práva. Legislativa mu mimo jiné umožní vymáhat peněžité pokuty od místních samospráv, které tato práva porušují.

„To, co dnes děláme, je vzkaz – že budeme o všechno bojovat zuby nehty. A víte co? To znamená, že oni (Trumpova administrativa) budou bojovat zuby nehty proti nám,“ ohradil se proti těmto krokům kalifornský státní senátor Kelly Seyarto z Republikánské strany.