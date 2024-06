Jsme tu i kvůli našim vojákům, říkají ukrajinští fotbalisté k účasti na Euru 2024

Na fotbalové Euro se Ukrajinci probojovali už počtvrté v řadě. Poprvé však pro ně bude mít hořkou pachuť války.

Každé vítězství ukrajinských sportovců lidem na Ukrajině přináší radost, morální vzpruhu a rozptýlení od každodenní válečné reality, připomněla zpravodajka ČT na Ukrajině Ilona Zasidkovyčová.

Když to letecké poplachy dovolí

„Pro naši zemi je to velmi důležité. Zasloužíme si tu být kvůli našim lidem, vojákům a situaci na Ukrajině, která je velmi těžká,“ řekl ukrajinský fotbalista Taras Stepanenko. Jeho kolega v národním týmu Ruslan Malinovskyj k tomu dodal: Já doufám, že Ukrajinci uvidí naše zápasy, protože budou mít světlo, aby si mohli zapnout televizi.

Časté přerušování zápasů kvůli leteckým poplachům nebo nepřítomnost fanoušků na stadionech vrhá na ukrajinský fotbal poslední dva roky temný stín. Proto je postup hráčů na Euro 2024 vzpruhou i pro Ukrajince v zákopech, uvedla zpravodajka. Dodala, že ukrajinský tým pro kvalifikaci na Euro 2024 urazil těžkou cestu. Fotbalisté ani jeden zápas kvůli ruské invazi nehráli na domácí půdě. O to více každé vítězství ukrajinského týmu přineslo Ukrajincům morální vzpruhu.

„Když se naši kluci dostali na evropské mistrovství, pocítili jsme všichni velkou hrdost. Pěstuje to v lidech patriotismus, takže jsme moc rádi a budeme fandit,“ řekl ředitel fotbalové akademie Černomorec v Oděse Oleh Semenov. Trenér juniorského týmu Serhij Zhruda doplnil: „S chlapci se sázíme na výsledky, o tom, kolik budou mít bodů. O čokoládu, o bonbóny. Baví nás to.“

V zemi roste zájem o fotbal

Zájem o fotbal se na Ukrajině v posledních letech zvyšuje. Ve stínu války roste mladá generace fotbalistů. Účast na západních mistrovstvích může nadějným hráčům do budoucna otevřít dveře do evropských klubů. „Bude tak pro Ukrajince mnohem lehčí se dostat do nejlepších klubů v Evropě,“ domnívá se fotbalista junior Ilja.

V pondělí budou ukrajinští fanoušci přikováni k televizním obrazovkám. Ve svém prvním souboji na mistrovství se fotbalisté utkají s týmem z Rumunska. Ukáže se také záložník Arsenalu Oleksandr Zinčenko. Ten letos v dubnu na otázku moderátorky BBC: „Kdybyste si v určitou chvíli uvědomil, že by mělo větší smysl všeho toho nechat a vrátit se zpátky a bojovat, kdyby vás zavolali. Šel byste?“ – odpověděl: „Moje odpověď by byla jednoznačná. Šel bych.“

Mnozí sportovci jsou také na frontě

Dobrovolně do ukrajinské armády vstoupilo už více než tři tisíce sportovců a trenérů. Od začátku invaze jich ve válce zahynulo přes 450. Mnozí profesionální sportovci dostali od úřadů výjimku z mobilizace, aby mohli mimo jiné zemi reprezentovat v zahraničí.

Mnozí musí mimo svou zemi také trénovat. Země od začátku invaze přišla o skoro pět set sportovišť, která buď poškodilo, nebo zničilo ruské ostřelování. Nehledě na těžké podmínky se z některých ukrajinských sportovců stali národní hrdinové. Za takovou sportovní ikonu Ukrajinci považují boxera Oleksanda Usyka, který se v květnu stal absolutním mistrem světa v těžké váze. Při domlouvání zápasu si ukrajinský sportovec ve smlouvě vynutil, aby jeho soupeř Tyson Fury věnoval na pomoc Ukrajině jeden milion dolarů, uvedla Zasidkovyčová.

„Zaměřil jsem se jenom na tento boj. Teď jsem šťastný. Chci se vrátit domů, navštívit svůj kostel, pomodlit se. Chci říct: Ježíši, děkuji ti. Pro mě a mou zemi je to velká příležitost,“ řekl Usyk po vítězném zápase.

Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu přiletěl Usyk z Londýna do Irpyně, kde mu okupanti zničili dům. Hned se zapojil do ukrajinské teritoriální obrany. Později mu však trenéři i veřejnost řekli, že pro zemi bude prospěšnější, když bude pokračovat ve sportu, uvedla Zasidkovyčová.