Jihokorejský exprezident Jun byl obžalován z napomáhání nepříteli


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Jihokorejská prokuratura obžalovala sesazeného prezidenta Jun Sok-jola z napomáhání nepřátelskému státu a z dalšího zneužití pravomoci. Jun se podle prokuratury pokoušel vyprovokovat konflikt se Severní Koreou, aby ospravedlnil své vyhlášení stanného práva loni v prosinci. Exprezident již čelí obžalobě z řady činů souvisejících se zneužitím svých pravomocí.

Podle prokuratury existují důkazy v podobě záznamů z telefonu jednoho z armádních činitelů, podle kterých potenciální provokace vůči nepřátelské diktatuře mohla zahrnovat drony či přesný úder.

Jun tuto provokaci chystal s bývalým ministrem obrany a šéfem vojenské rozvědky, tvrdí prokuratura. Následnou reakci KLDR a napětí ve své zemi mohl prezident vzít jako záminku k vyhlášení stanného práva, dodala.

Pchjongjang loni v říjnu tvrdil, že se jihokorejské drony objevily až nad severokorejskou metropolí a shazovaly tam letáky s propagandou namířenou proti KLDR. Soul to ani nepotvrdil, ani nevyvrátil.

Sesazený jihokorejský prezident Jun Sok-jol čelí další obžalobě
Sesazený jihokorejský prezident Jun Sok-jol

Další obžaloby

Jun již čelí řadě dalších obžalob, mimo jiné z porušení práv členů kabinetu tím, že před vyhlášením mimořádného stavu svolal k jednání o věci jen vybrané členy vlády. Podle zvláštního prokurátora má na svědomí také zfalšování dokumentu o vyhlášení stanného práva.

Obžalován byl i z bránění výkonu zatykače, kdy prezidentská služba 3. ledna bránila v práci vyšetřovatelům, kteří chtěli Juna zatknout v jeho rezidenci. Na druhý pokus jej zadrželi 15. ledna.

Politická krize v Jižní Koreji vypukla loni 3. prosince, když Jun vyhlásil stanné právo kvůli údajným sympatiím opozice vůči Severní Koreji a údajné protistátní činnosti opozičních představitelů. Jen několik hodin po ohlášení stanného práva se však proti prezidentovu kroku postavil parlament a výjimečný režim nakonec zrušila vláda. Poslanci Juna zbavili 14. prosince pravomocí a ústavní soud jej z funkce odvolal 4. dubna.

Nový lídr Jižní Koreje chce začít mluvit s KLDR
Inaugurace I Če-mjonga

