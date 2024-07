Japonsko stárne a tomu se přizpůsobují i firmy

Hiromi Širai má už 71 let a vydělává si sběrem golfových míčků. Musí zvedat i bedny, které váží až deset kilogramů, pomáhá mu speciální exoskelet. „Díky němu je snazší bedny vyzvednout ze země do výšky boků. Pak už ale stejně musím používat vlastní svaly,“ přibližuje.

Za posledních dvacet let ukončila v Japonsku provoz pětina škol. Porodnost soustavně klesá a vloni se narodilo nejméně Japonců od začátku záznamů na konci devatenáctého století. Důchodový věk je v Japonsku 65 let, starších je 29 procent obyvatel. Podniky ale mají povinnost vytvářet místa i pro ně. Velká část seniorů zůstává aktivních, přes možné zdravotní komplikace.

Senioři by neměli být diskriminováni, uvedl demograf

Demograf Tomáš Fiala z Vysoké školy ekonomické soudí, že i v české populaci bude docházet ke stárnutí populace. „Myslím si, že je správné, aby se tomu přizpůsobila ekonomika a senioři se cítili v závěru života přijati a respektováni.“ Připomněl tezi, že nikdo by neměl být diskriminován. Dodal, že se mu proto nelíbí, když se někdy uvádí, že senioři jsou hrozbou, problémem nebo nějakou zátěží.

Celkově připomněl, že za stárnutím obyvatelstva je prodlužování délky života, pokles plodnosti či také nedostatek pracovních příležitostí v některých zemích. To někdy způsobuje odchod mladších ročníků do zahraničí. V Česku je nyní zhruba 2,2 milionu lidí nad 65 let a někdy v polovině století by jich mohly být tři miliony.