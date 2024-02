Izraelské speciální jednotky zasahovaly v Rafáhu. Z Pásma Gazy dostaly dva rukojmí

Izraelská armáda oznámila, že speciální jednotky osvobodily v Rafáhu na jihu Pásma Gazy dva rukojmí unesené Hamásem při jeho teroristickém útoku na Izrael ze 7. října. Podle serveru The Times of Israel jde o teprve druhou úspěšnou vojenskou operaci na osvobození izraelských rukojmí od začátku války v Pásmu Gazy před více než čtyřmi měsíci. Izraelská armáda dříve oznámila v oblasti Rafáhu sérii útoků proti „teroristickým cílům“. Palestinské úřady ovládané Hamásem hovoří o desítkách obětí, informace však nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

Ve stejnou dobu Izraelci ostřelovali Rafáh ze vzduchu. „Série leteckých úderů na Rafáh byla patrně zamýšlena jako úhybný manévr, který měl rozptýlit pozornost Hamásu a umožnit izraelskému komandu, aby proniklo do jedné z budov v centrální části Rafáhu, kde ve druhém podlaží byli ti dva rukojmí, kteří byli osvobozeni,“ popsal Borek. „Je to operace, která myslím nemá od počátku války precedent, s jedinou výjimkou, kdy se těsně po začátku války podařilo osvobodit rukojmí. Toto je druhý případ,“ připomněl zpravodaj.

Muži jsou argentinského původu

Oba muži ve věku 60 a 70 let byli v dobrém zdravotním stavu převezeni do izraelské nemocnice. „Je to mimořádně dobrá zpráva pro jednu rozšířenou rodinu původem z Argentiny, která se před pár lety přestěhovala do Izraele a hned pět (členů rodiny) bylo uneseno z kibucu z nejjižnější části hranice mezi Izraelem a Gazou. Tři (členové rodiny) se dostali na svobodu během krátkého příměří v listopadu, zbývali tito dva muži,“ informoval Borek.

Agentura AP hodnotí zprávu o osvobození rukojmích jako malý, ale symbolicky významný úspěch Izraele v jeho snaze přivést domů více než sto zajatců, o nichž se předpokládá, že je Hamás stále zadržuje.

Teroristé z Hamásu a dalších extremistických skupin při útoku na jižní Izrael 7. října pozabíjeli na 1200 lidí a dalších 253 unesli. Izraelská armáda následně zahájila masivní letecké údery a pozemní ofenzivu proti Hamásu v Pásmu Gazy, při níž podle palestinských úřadů ovládaných hnutím zahynulo bezmála 30 tisíc lidí. Čísla však nelze nezávisle ověřit.

V současné době Hamás stále zadržuje 136 osob, ale podle izraelských vojenských zdrojů je pravděpodobné, že nejméně třicet z nich již není naživu. Podle izraelských médií by zabitých rukojmích mohlo být až padesát, uvedla agentura DPA. Armáda rovněž oznámila, že bezpečnostní složky se budou i nadále snažit dostat zajatce domů „všemi prostředky“.