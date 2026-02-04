Izraelská armáda v Pásmu Gazy zabila devět lidí a 31 dalších zranila

Izraelské útoky na severu a jihu Pásma Gazy si podle palestinské civilní obrany, kterou řídí Hamás, ve středu brzy ráno vyžádaly devět mrtvých, včetně tří dětí, a 31 zraněných. Izraelská armáda uvedla, že údery provedla poté, co byli její vojáci ostřelováni a jeden důstojník těžce zraněn, napsala agentura AFP.
O útocích informovala civilní obrana, což je záchranná služba podřízená Hamásu. Izraelská armáda uvedla, že „provedla přesné útoky poté, co teroristé zahájili palbu na vojáky“.
V Pásmu Gazy platí od loňského 10. října příměří mezi teroristickým hnutím Hamás a Izraelem. Válka vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci Hamásu zaútočili na jih Izraele, kde zabili na dvanáct set lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli.
Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda zabila víc než 71 tisíc Palestinců. Jde o údaje ministerstva zdravotnictví v Gaze, které považují za věrohodné mnozí mezinárodní experti i OSN a minulý týden je za hodnověrný odhad označila i izraelská armáda. Podle nevládních organizací bylo mezi palestinskými oběťmi osmdesát procent civilistů.
I po vyhlášení příměří se Izrael a Hamás obviňují z opakovaného porušování klidu zbraní. Palestinské úřady uvedly, že od té doby izraelské údery zabily přes pět set Palestinců.
Dne 14. ledna začala platit druhá fáze dvacetibodového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy, která se zaměří na odzbrojení všech uskupení a demilitarizaci, vznik palestinské technokratické vlády spravující Gazu a obnovu této oblasti. První fáze zajistila příměří, humanitární pomoc a návrat rukojmích unesených do Gazy.