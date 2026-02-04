Izraelská armáda v Pásmu Gazy zabila devět lidí a 31 dalších zranila


4. 2. 2026Aktualizovánopřed 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Izraelské útoky na severu a jihu Pásma Gazy si podle palestinské civilní obrany, kterou řídí Hamás, ve středu brzy ráno vyžádaly devět mrtvých, včetně tří dětí, a 31 zraněných. Izraelská armáda uvedla, že údery provedla poté, co byli její vojáci ostřelováni a jeden důstojník těžce zraněn, napsala agentura AFP.

O útocích informovala civilní obrana, což je záchranná služba podřízená Hamásu. Izraelská armáda uvedla, že „provedla přesné útoky poté, co teroristé zahájili palbu na vojáky“.

V Pásmu Gazy platí od loňského 10. října příměří mezi teroristickým hnutím Hamás a Izraelem. Válka vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci Hamásu zaútočili na jih Izraele, kde zabili na dvanáct set lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli.

Přes Rafah odešlo z Gazy dvanáct Palestinců
Palestinec mává z okna na hraničním přechodu Rafah, přes který ranění a pacienti v doprovodu svých příbuzných opustili Gazu, 3. února 2026

Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda zabila víc než 71 tisíc Palestinců. Jde o údaje ministerstva zdravotnictví v Gaze, které považují za věrohodné mnozí mezinárodní experti i OSN a minulý týden je za hodnověrný odhad označila i izraelská armáda. Podle nevládních organizací bylo mezi palestinskými oběťmi osmdesát procent civilistů.

I po vyhlášení příměří se Izrael a Hamás obviňují z opakovaného porušování klidu zbraní. Palestinské úřady uvedly, že od té doby izraelské údery zabily přes pět set Palestinců.

Dne 14. ledna začala platit druhá fáze dvacetibodového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy, která se zaměří na odzbrojení všech uskupení a demilitarizaci, vznik palestinské technokratické vlády spravující Gazu a obnovu této oblasti. První fáze zajistila příměří, humanitární pomoc a návrat rukojmích unesených do Gazy.

Výběr redakce

Pavel jedná s Babišem kvůli Macinkovým zprávám

Pavel jedná s Babišem kvůli Macinkovým zprávám

01:29Aktualizovánopřed 4 mminutami
Arménie prohlubuje obchod s Ázerbájdžánem a riskuje novou závislost

Arménie prohlubuje obchod s Ázerbájdžánem a riskuje novou závislost

před 2 hhodinami
Trump podepsal zákon ukončující částečný shutdown

Trump podepsal zákon ukončující částečný shutdown

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Sněmovna přerušila jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě

Sněmovna přerušila jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Syna Muammara Kaddáfího zabili neznámí útočníci

Syna Muammara Kaddáfího zabili neznámí útočníci

před 9 hhodinami
Vazby Epsteina na Lotyšsko vyšetřují tamní úřady

Vazby Epsteina na Lotyšsko vyšetřují tamní úřady

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Klempíř nepřijal nabídku umělců z demonstrace k veřejné debatě

Klempíř nepřijal nabídku umělců z demonstrace k veřejné debatě

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Rusko znovu masivně zaútočilo na ukrajinskou energetiku

Rusko znovu masivně zaútočilo na ukrajinskou energetiku

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Izraelská armáda v Pásmu Gazy zabila devět lidí a 31 dalších zranila

Izraelské útoky na severu a jihu Pásma Gazy si podle palestinské civilní obrany, kterou řídí Hamás, ve středu brzy ráno vyžádaly devět mrtvých, včetně tří dětí, a 31 zraněných. Izraelská armáda uvedla, že údery provedla poté, co byli její vojáci ostřelováni a jeden důstojník těžce zraněn, napsala agentura AFP.
08:15Aktualizovánopřed 5 mminutami

Arménie prohlubuje obchod s Ázerbájdžánem a riskuje novou závislost

Necelý půlrok po přijetí mírové dohody ze strany Arménie a Ázerbájdžánu v Bílém domě rozvíjí kavkazské země vzájemnou obchodní spolupráci. Baku zintenzivňuje dodávky paliva pro Jerevan, jenž zatím připravuje seznam surovin, které bude do sousedního Ázerbájdžánu vyvážet. Podle experta Vincence Kopečka je pro Arménii obchod s Baku zcela klíčový, a může se tak stát na ázerbájdžánských palivech závislá – rizika jsou ale pro Jerevan menší než při obchodování s Ruskem.
před 2 hhodinami

Po srážce člunu s migranty s lodí řecké pobřežní stráže zemřelo nejméně 14 lidí

Nejméně čtrnáct lidí ze člunu s migranty v úterý zahynulo poté, co se jejich plavidlo srazilo s lodí řecké pobřežní stráže. Informovaly o tom tiskové agentury s odvoláním na řecké úřady. Neštěstí se stalo večer ve východních vodách Egejského moře poblíž ostrova Chios.
před 7 hhodinami

Trump podepsal zákon ukončující částečný shutdown

Americká Sněmovna reprezentantů v úterý přijala návrh zákona zajišťující další financování federální vlády. Ukončila tím od soboty trvající částečný shutdown, tedy omezení chodu některých federálních úřadů. Zákon, který podle agentury AP stanoví výdaje v hodnotě přibližně 1,2 bilionu dolarů (24,7 bilionu korun), následně podepsal americký prezident Donald Trump.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Syna Muammara Kaddáfího zabili neznámí útočníci

Komando čtyř útočníků zabilo v úterý Sajfa Isláma Kaddáfího, syna bývalého libyjského vůdce Muammara Kaddáfího. Napsala to agentura AFP s odkazem na jeho francouzského právníka Marcela Ceccaldiho. Na syna bývalé hlavy státu zaútočili v jeho domě v Zintánu na severozápadě Libye. Podle právníka se identitu čtyř mužů zatím nepodařilo odhalit.
před 9 hhodinami

Vazby Epsteina na Lotyšsko vyšetřují tamní úřady

Lotyšská policie zahájila vyšetřování v souvislosti s kauzou zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Espteina poté, co byla tato pobaltská země v nově zveřejněných dokumentech zmiňována jako možné místo náboru mladých žen a nezletilých. Také generální státní zastupitelství v Rize oznámilo, že prošetří nově zveřejněné informace v případu. Prošetřit možné vazby chtějí i v Polsku. Britský exministr Peter Mandelson spojovaný s Epsteinem opustí Sněmovnu lordů.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Rusko znovu masivně zaútočilo na ukrajinskou energetiku

Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu 450 drony a více než šedesáti střelami, uvedl ráno ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. Útoky vyvolaly požáry a poškodily energetickou infrastrukturu, bez vytápění se dle úřadů ocitly statisíce rodin. K úderům došlo krátce před plánovaným třístranným jednáním USA, Ukrajiny a Ruska o ukončení ruské invaze. Do Kyjeva zároveň ráno přicestoval šéf NATO Mark Rutte. Podle něj ruské útoky nesvědčí o seriózním mírovém úsilí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj očekává reakci USA.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Americký letoun sestřelil íránský dron blížící se k letadlové lodi

Americký stíhací letoun sestřelil íránský dron, který se nebezpečně přiblížil k letadlové lodi Abraham Lincoln. Při dalším incidentu musela jiná válečná loď USA ochránit tanker Stena Imperative před několika íránskými ozbrojenými čluny. Podle íránské agentury Fars se dron nacházel nad mezinárodními vodami. Bílý dům sestřel dronu označil za oprávněnou reakci a zdůraznil, že zatím nezrušil jednání s Teheránem naplánovaná na tento týden. Teherán ovšem dle zdrojů serveru Axios požaduje přesunutí jednání z Turecka do Ománu.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Načítání...