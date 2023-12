Izrael chce důkladně vyšetřit to, že jeho vojáci v Gaze zastřelili tři rukojmí. Příbuzní unesených demonstrovali

Zpravodaj ČT David Borek vedl koncem listopadu s matkou Šamrize rozhovor. „Každý den na něj myslím. Pokaždé, když ráno vstávám, tak si říkám, že třeba tohle je ten den, kdy se vrátí. V noci to bývá horší. Vkrádají se myšlenky, že další den je za námi a on se nevrátil. Nejtěžší bývají pátky a soboty, o šabatu,“ vyprávěla tehdy Dikla Šamrizová. Alon Šamriz si naposledy před svým únosem psal s bratrem Jonatanem. „Přicházejí k našemu pokoji,“ uvedl v jedné z posledních zpráv.

Podle informací serveru Times of Israel byl osmadvacetiletý Haim bubeníkem v heavymetalové kapele Persephore. Talalka pracoval v kibucu Nir Am v místní líhni, bylo mu dvacet dva let. Šestadvacetiletý Šamriz studoval počítačové inženýrství.

Jeden z mužů údajně mával bílou vlajkou, armáda slibuje důkladné vyšetření

„Je to tragický incident, Izraelské obranné síly nesou odpovědnost,“ uvedl o střelbě ve čtvrti Šudžája a smrti tří rukojmí armádní mluvčí Daniel Hagari. „Jedná se o oblast, kde se vojáci střetli s mnoha teroristy, včetně sebevražedných atentátníků,“ dodal. Incident podle něj bude důkladně vyšetřen.

Z informací poskytnutých Hagarim vyplývá, že se trojici zřejmě podařilo ze zajetí Hamásu uniknout. Armáda se podle něj domnívá, že tři osoby „uprchly nebo byly opuštěny teroristy, kteří je drželi v zajetí“, když se k nim přiblížily izraelské síly.

První detaily vyšetřování zveřejněné mimo jiné serverem Times of Israel popisují, jak mělo k incidentu dojít. Jeden z vojáků údajně identifikoval tři podezřelé postavy vycházející z nedaleké budovy. Všechny tři prý byly do pasu nahé a jedna z nich nesla tyč s improvizovanou bílou vlajkou. Voják měl údajně za to, že se jedná o pokus Hamásu vtáhnout Izraelce do pasti, zvolal: „Teroristé!“ a zahájil palbu.

Dva muži nejspíš zemřeli okamžitě, třetí se prý se zraněními stáhl zpět do budovy, ze které vyšel. Velitel jednotky měl přikázat zastavit palbu, vojáci okolo prý zaslechli hlas volají hebrejsky o pomoc. Třetí muž měl po chvíli opět zamířit ven a údajně byl zastřelen dalším z vojáků.

Voják, který okamžitě zahájil palbu, tak učinil proti protokolům, stejně jako druhý voják, který zabil třetího muže, uvádí server. Izraelské obranné síly přesto uvedly, že chápou, co k tomu vojáky vedlo. V Pásmu Gazy se údajně často setkávají se zdánlivě neozbrojenými civilisty, kteří se ukázali být sebevražednými útočníky opásanými výbušninami.