Irský mediální regulátor vyšetřuje Muskovu sociální síť X


před 44 mminutami|Zdroj: ČTK

Irský úřad pro regulaci mediálního sektoru zahájil vyšetřování internetové sítě X amerického miliardáře Elona Muska s cílem zjistit, zda firma neporušuje nařízení Evropské unie o digitálních službách (DSA). Úřad o tom informoval v tiskové zprávě.

Vyšetřování mimo jiné prozkoumá, zda se uživatelé mohou odvolat proti rozhodnutí sítě neodstranit obsah, který nahlásili kvůli porušování pravidel. Prověří rovněž, zda je interní systém sítě pro řešení stížností snadno přístupný a uživatelsky přívětivý.

„Nařízení o digitálních službách hraje klíčovou roli při obnovení rovnováhy ve vztahu mezi internetovými platformami a jejich uživateli. Právo uživatele nahlásit obsah, který je nezákonný nebo v rozporu s pravidly a podmínkami platformy, a právo odvolat se proti rozhodnutí platformy tvoří základní kámen DSA,“ uvedl John Evans, který má v úřadu na starosti digitální služby. „Dnes činíme důležitý krok k zajištění bezpečnějšího internetu pro uživatele po celé Evropské unii,“ dodal.

Musk koupil síť X v roce 2022, kdy ještě působila pod názvem Twitter. Síť následně prošla rozsáhlými změnami, které kromě přejmenování zahrnovaly také propuštění většiny zaměstnanců a uvolnění pravidel pro regulaci obsahu.

Akcionáři Tesly schválili plán odměn pro Muska až za 878 miliard dolarů
Elon Musk

Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem výrobce elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 457 miliard dolarů (asi 9,6 bilionu korun).

V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.

Výběr redakce

Alžírsko propustilo vězněného spisovatele Boualema Sansala, je v Berlíně

Alžírsko propustilo vězněného spisovatele Boualema Sansala, je v Berlíně

14:42Aktualizovánopřed 5 mminutami
Irský mediální regulátor vyšetřuje Muskovu sociální síť X

Irský mediální regulátor vyšetřuje Muskovu sociální síť X

před 44 mminutami
Demokraté zveřejnili maily Epsteina, zmiňoval v nich Trumpa

Demokraté zveřejnili maily Epsteina, zmiňoval v nich Trumpa

před 51 mminutami
Pavel nadále požaduje, aby Babiš veřejně oznámil, jak vyřeší střet zájmů

Pavel nadále požaduje, aby Babiš veřejně oznámil, jak vyřeší střet zájmů

10:54Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Německá policie zadržela člena Hamásu. Přijel z Česka

Německá policie zadržela člena Hamásu. Přijel z Česka

16:07Aktualizovánopřed 4 hhodinami
V chovu s ptačí chřipkou ve Valdíkově na Třebíčsku utratili tisíce kachen

V chovu s ptačí chřipkou ve Valdíkově na Třebíčsku utratili tisíce kachen

před 5 hhodinami
Ukrajinská premiérka požádala o odvolání dvou ministrů kvůli korupčnímu skandálu

Ukrajinská premiérka požádala o odvolání dvou ministrů kvůli korupčnímu skandálu

08:34Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Vláda v demisi předložila sněmovně návrh rozpočtu

Vláda v demisi předložila sněmovně návrh rozpočtu

12:19Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Alžírsko propustilo vězněného spisovatele Boualema Sansala, je v Berlíně

Alžírsko omilostnilo a propustilo vězněného francouzsko-alžírského spisovatele Boualema Sansala, a to na žádost německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, napsala agentura AFP. Sansal byl v červenci odsouzen k pěti letům vězení, protože se podle soudu provinil výroky, které údajně poškozují územní celistvost země. Spisovatel přicestoval do Berlína, potvrdila agentuře AFP mluvčí německého prezidenta Cerstin Gammelinová.
14:42Aktualizovánopřed 5 mminutami

Irský mediální regulátor vyšetřuje Muskovu sociální síť X

Irský úřad pro regulaci mediálního sektoru zahájil vyšetřování internetové sítě X amerického miliardáře Elona Muska s cílem zjistit, zda firma neporušuje nařízení Evropské unie o digitálních službách (DSA). Úřad o tom informoval v tiskové zprávě.
před 44 mminutami

Demokraté zveřejnili maily Epsteina, zmiňoval v nich Trumpa

Finančník Jeffrey Epstein ve své elektronické korespondenci zmiňoval nynějšího prezidenta USA Donalda Trumpa, plyne podle amerických médií z e-mailů, které zveřejnili demokratičtí zákonodárci. Korespondence podle demokratů mimo jiné zřejmě naznačuje, že Trump strávil hodiny v Epsteinově domě s jednou z obětí sexuálního zneužívání. Trump opakovaně popírá jakoukoliv spojitost s činy, kvůli kterým byl Epstein souzen.
před 51 mminutami

Francouzští poslanci odložili důchodovou reformu

Francouzští poslanci ve středu schválili odklad důchodové reformy z roku 2023, píší agentury AFP a Reuters. Návrh, který počítal s posunem důchodového věku z 62 na 64 let, vyvolal ve Francii v minulosti velké protesty. Právě tato nepopulární reforma schválená v roce 2023 byla jednou z vlajkových lodí druhého funkčního období prezidenta Emmanuela Macrona.
před 2 hhodinami

Německá policie zadržela člena Hamásu. Přijel z Česka

Německá policie zadržela po příjezdu z Česka člena palestinské teroristické organizace Hamás. Čelí podezření, že obstaral zbraně, které měly posloužit k útokům na izraelské či židovské objekty v Německu a jinde v Evropě. V tiskové zprávě o tom informovalo Generální spolkové státní zastupitelství v Karlsruhe. Už na počátku října informovalo o zadržení tří členů Hamásu v Berlíně. Případy souvisejí.
16:07Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Norské elektrobusy může jejich čínský výrobce vypnout na dálku, ukázal pokus

Přední norský provozovatel veřejné dopravy oznámil, že zavede přísnější bezpečnostní požadavky a posílí opatření proti hackerství poté, co test nových elektrických autobusů ukázal, že čínský výrobce je může na dálku vypnout. Problém se netýká jen čínských strojů, ale obecně moderních elektrobusů.
před 4 hhodinami

Ukrajinská premiérka požádala o odvolání dvou ministrů kvůli korupčnímu skandálu

Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková požádala parlament o odvolání ministrů spravedlnosti Hermana Haluščenka a energetiky Svitlany Hrynčukové. Oba ministři podali demisi, uvedla předsedkyně vlády na sociální síti. K odstoupení vyzval oba ministry kvůli korupčnímu skandálu v ukrajinské energetice prezident Volodymyr Zelenskyj.
08:34Aktualizovánopřed 5 hhodinami

V Peru se po srážce zřítil autobus ze srázu, zahynulo nejméně 37 lidí

Nejméně 37 lidí zahynulo na jihu Peru v regionu Arequipa poté, co se autobus srazil s dodávkou a zřítil se ze srázu, informují místní média.
před 7 hhodinami
Načítání...