Indonésie se chystá na otevření nového hlavního města. Hrozí ale zdržení

Největší město Indonésie, Jakarta, ztratí podle plánu v polovině srpna svůj titul hlavního města tohoto ostrovního státu. Jeho roli má nově zaujmout Nusantara, město budované v džungli u východního pobřeží ostrova Borneo, jehož výstavba bude stát asi 32 miliard dolarů a které má být dvakrát větší než americký New York. Důvodem pro tak významnou změnu je fakt, že se kvůli zvedající se hladině oceánů Jakarta ocitne z větší části do několika desetiletí pod vodou. Projekt Nusantary ale provázejí komplikace a zdržení.

Přitom se ale jedná o nejrychleji se potápějící velkoměsto na světě. Severní část Jakarty se v posledních deseti letech propadla zhruba o dva a půl metru a některé oblasti každý rok dále klesají zhruba 28 centimetrů. Problém je o to větší, že již nyní se skoro polovina pobřežní metropole nachází pod úrovní hladiny moře, což vzhledem ke zvedající se hladině oceánů v důsledku změn klimatu znamená mimořádné ohrožení.

Zároveň hraje významnou roli ve světovém obchodu, sídlí zde řada velkých korporací a bank. Jakarta disponuje rušným přístavem a jako celek byla v roce 2020 časopisem CEOWORLD prohlášena 21. ekonomicky nejvlivnějším městem světa. Předstihla tak například italský Řím, španělský Madrid, korejský Soul nebo ruský Petrohrad. Populární je také mezi turisty, v roce 2023 do města zavítaly ze zahraničí skoro 2 miliony lidí.

Hlavním viníkem tohoto propadu půdy je nadměrné čerpání podzemní vody. Infrastruktura Jakarty nebyla navržena pro tak prudký rozvoj, což vedlo k nedostatečnému zásobování vodou z vodovodů. V důsledku toho jeden ze tří obyvatel Jakarty nemá k rozvodu vody přístup. A tak se obyvatelé a průmyslové podniky uchylují k nelegálním vrtům studní, čímž však oslabují půdu pod sebou.

I lidé s přístupem k vodovodům ale někdy preferují nelegální studny kvůli mizerné kvalitě vody, která zastaralým městským systémem přitéká.

Podle agentury Bloomberg má vedení Jakarty čas na to přijít na řešení jen do roku 2030, jinak už nedokáže Jávské moře dál zadržovat. Záchranu by mohl přinést indonéský miliardář Anthoni Salim, majitel firmy PT Air Bersih Jakarta, kterou vybrala vláda na rozšíření vodovodní sítě města. Pokud ale nedokáže dostatečně rychle napojit místní domácnosti na vodu, proti náporu moře neobstojí ani pobřežní zdi Jakarty. „Dovnitř se nahrne tolik mořské vody, že se nikdy nezastaví. Nebude kam utéct,“ popsal odborník na záplavy z dánského institutu Deltares JanJaap Brinkman.

Experti na životní prostředí varují, že pokud bude klesání půdy pokračovat současným tempem, může být do roku 2050 zatopena třetina Jakarty. Indonéská vláda rovněž vynakládá na zastavení záplav, ke kterým dochází už nyní především v chudinských čtvrtích města, další desítky miliard dolarů.