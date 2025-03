Hútíové vypálili raketu na Izrael, Gaza hlásí další mrtvé

před 36 m minutami | Zdroj: ČTK , Times of Israel

Izraelská armáda zneškodnila raketu vyslanou jemenskými povstalci hútíi, kvůli níž se rozezněly sirény v několika částech země včetně Jeruzaléma. Píše to server The Times of Israel. Podle úřadů z Pásma Gazy ovládaných Hamásem při nočních útocích na jihu enklávy zemřelo deset Palestinců, uvedla agentura AFP. Tvrzení však nelze nezávisle ověřit.