Na předměstí litevského hlavního města Vilniusu byly slyšet silné exploze poté, co začaly hořet železniční vagony se zkapalněným zemním plynem (LNG). S odkazem na místní policii o tom píše agentura AP. Jeden člověk utrpěl zranění. Podle litevského ministra vnitra Vladislavase Kondratovičiuse bylo příčinou požáru zřejmě porušení pracovních postupů.
Předměstím Vilniusu otřásly exploze
Podle záchranných složek začalo hořet osm železničních vagonů s LNG na plnicí stanici Traku Voke západně od Vilniusu. Vagony patří polské petrochemické společnosti PKN Orlen, sdělila policie.
Nad Vilniusem se objevily sloupy kouře a obyvatelé v oblasti byli varováni, aby zůstali doma kvůli možnému znečištění ovzduší, píše AP.
Podle Kondratovičiuse první informace naznačují, že „požár byl s největší pravděpodobností způsoben porušením podmínek bezpečnosti práce, ale všechny verze jsou vyšetřovány“. Místní média podle AP uvedla, že důvodem požáru mohla být neopatrnost zaměstnance.
Litva v reakci na plnohodnotnou invazi Ruska na Ukrajinu zcela přerušila dovoz ruského plynu a surovinu v současnosti dováží z více zemí prostřednictvím terminálu na LNG v Klajpedě.
Od začátku rusko-ukrajinské války vyjadřují Litva a další pobaltské státy opakovaně obavy z ruských sabotáží zaměřených na jejich kritickou infrastrukturu.