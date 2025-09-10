Předměstím Vilniusu otřásly exploze


10. 9. 2025Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, AP

Na předměstí litevského hlavního města Vilniusu byly slyšet silné exploze poté, co začaly hořet železniční vagony se zkapalněným zemním plynem (LNG). S odkazem na místní policii o tom píše agentura AP. Jeden člověk utrpěl zranění. Podle litevského ministra vnitra Vladislavase Kondratovičiuse bylo příčinou požáru zřejmě porušení pracovních postupů.

Podle záchranných složek začalo hořet osm železničních vagonů s LNG na plnicí stanici Traku Voke západně od Vilniusu. Vagony patří polské petrochemické společnosti PKN Orlen, sdělila policie.

Nad Vilniusem se objevily sloupy kouře a obyvatelé v oblasti byli varováni, aby zůstali doma kvůli možnému znečištění ovzduší, píše AP.

Podle Kondratovičiuse první informace naznačují, že „požár byl s největší pravděpodobností způsoben porušením podmínek bezpečnosti práce, ale všechny verze jsou vyšetřovány“. Místní média podle AP uvedla, že důvodem požáru mohla být neopatrnost zaměstnance.

Litva v reakci na plnohodnotnou invazi Ruska na Ukrajinu zcela přerušila dovoz ruského plynu a surovinu v současnosti dováží z více zemí prostřednictvím terminálu na LNG v Klajpedě.

Od začátku rusko-ukrajinské války vyjadřují Litva a další pobaltské státy opakovaně obavy z ruských sabotáží zaměřených na jejich kritickou infrastrukturu.

