Generální ředitel Washington Post Lewis odstoupil z funkce


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Vydavatel a generální ředitel amerického deníku The Washington Post (WP) Will Lewis jen několik dní po rozsáhlém propouštění oznámil, že odstupuje z funkce. Podle agentur o tom informoval v e-mailu zaměstnancům. Na jeho pozici v deníku, který od roku 2013 vlastní miliardář a zakladatel internetového gigantu Amazon Jeff Bezos, nastoupí dosavadní finanční ředitel Jeff D'Onofrio.

„Při mém působení v této funkci jsme museli přijmout obtížná rozhodnutí s cílem zajistit udržitelnou budoucnost deníku The Post, aby mohl i v dalších letech každý den přinášet milionům čtenářů vysoce kvalitní nestranné zprávy,“ napsal Lewis zaměstnancům v dopise, který na internetu zveřejnil šéf kanceláře deníku v Bílém domě Matt Viser. Končící vydavatel přitom použil hovorový název novin, kterým se někdy také říká zkráceně jen WaPo.

Vedení listu podle agentur ve středu zaměstnancům na on-line poradě oznámilo, že propustí přibližně každého třetího zaměstnance napříč odděleními včetně více než tří set lidí v newsroomu. WP zruší svou sportovní redakci či knižní rubriku, omezí také počet zahraničních zpravodajů a oddělení zpravodajství pro region hlavního města Washingtonu čeká zásadní restrukturalizace.

The Washington Post masově propouští. Bezos je nám oddán, tvrdí šéfredaktor
Ilustrační snímek

Lewis, který v listu působil dva roky a měl zvrátit ztrátové hospodaření novin, čelil kritice od zaměstnanců za to, že se stejně jako Bezos neúčastnil schůzky, na níž list zaměstnancům oznámil hromadné propouštění.

„Odchod Lewise je již dlouho očekávaný,“ reagovala na jeho oznámení odborová organizace The Washington Post Guild. Dodala, že Lewisovým odkazem bude pokus o zničení velké americké žurnalistické instituce a vyzvala majitele deníku Bezose, aby zrušil propouštění, nebo noviny prodal.

FBI prohledala dům novinářky Washington Post, prý kvůli citlivým informacím
Redakce listu Washington Post ve Washingtonu

