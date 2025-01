Francie touží po lékové soběstačnosti, zatím ale závisí na Indii či Číně

Francie představila sedm nových projektů, které mají zemi navrátit někdejší lékovou soběstačnost. Stát hodlá do obnovy farmaceutické výroby investovat v přepočtu 1,25 miliardy korun. Pandemie covidu bolestivě ukázala, nakolik Evropská unie závisí na dovozu základních léčiv z Asie. Za pět let se přitom moc nezměnilo, neboť osmdesát procent zboží ve francouzských lékárnách stále pochází z Číny nebo Indie.

Indie se netají tím, že by chtěla být lékárnou světa. Nezabezpečené provozy přitom znečišťují životní prostředí. Třeba voda v jedné z řek obsahuje vysoké množství anorganických solí a fosfátů, které tam vypustilo na dvacet okolních závodů.

Výrazně pomohla vláda, která v roce 1970 umožnila kopírovat složení léků, včetně těch, co ještě chránily patenty. Teď už Indie mezinárodní pravidla neporušuje. I díky tomu se stala největším producentem takzvaných generik na světě. Jedenáct obřích farmaceutických center přispělo k HDP v přepočtu 1,25 bilionu korun. Tamních výzkumníků využívají stále častěji taky evropské firmy.

Tato indická společnost nechala zcela výjimečně nahlédnout do svého provozu. Chlubí se pracovními podmínkami i dodržováním předpisů, což v této zemi stále nebývá běžné. Lidé u pásu si přijdou v přepočtu na sedm tisíc korun za měsíc. Nouzi nemají ani o kvalifikovanou pracovní sílu z nedaleké univerzity.

„Je to problém, protože vesničané v okolí používají tuto vodu pro své plodiny,“ vysvětluje ekologický aktivista Hemal Parmar. Právě výroba bez ohledu na západní ekologické standardy pomáhá srazit cenu indických léčiv. Evropa nad tím přimhouřila oči, dokud se během covidové krize nemusela potýkat s nedostatkem preparátů.

Teď by do pěti let ráda obnovila produkci aspoň tří set základních léčiv v unijních zemích. Jenže zvrátit trend posledních dvou dekád bude bolet i vzhledem k napjatým zdravotnickým rozpočtům.